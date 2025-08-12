ИКОНОМИКА
Си Дзинпин: Китай и Бразилия могат да бъдат модел за „самодостатъчност“ за Глобалния юг
Всички държави трябва да се обединят и твърдо да се противопоставят на унилатерализма и протекционизма, заяви китайският президент.
Си Дзинпин: Китай и Бразилия могат да бъдат модел за „самодостатъчност“ за Глобалния юг
Лула и Си Дзинпин обсъдиха редица теми, включително войната в Украйна и борбата с климатичната криза. / Reuters
Президентът на Китай Си Дзинпин заяви пред бразилския си колега Луис Инасио Лула да Силва, че двете страни могат да бъдат пример за „самодостатъчност“ по време на телефонен разговор във вторник, съобщиха държавните медии.

През последните месеци и двамата лидери се стремят да представят своите страни като твърди защитници на многостранната търговска система — в рязък контраст с тарифната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Си подчерта, че Китай ще „работи с Бразилия, за да даде пример за единство и самодостатъчност сред големите страни в Глобалния юг“ и „заедно ще изградят по-справедлив свят и по-устойчива планета“, според държавната информационна агенция Синхуа.

Той също така заяви, че „всички страни трябва да се обединят и твърдо да се противопоставят на унилатерализма и протекционизма“, съобщи Синхуа — явен намек към американските тарифи.

В изявление от бразилското президентство се посочва, че телефонният разговор е продължил около час и че Лула и Си са обсъдили редица теми, включително войната в Украйна и борбата с климатичната криза.

„И двамата се съгласиха относно ролята на Г-20 и БРИКС в защитата на мултилатерализма“, се казва в изявлението.

Лидерите също така „се ангажираха да разширят обхвата на сътрудничеството в сектори като здравеопазването, нефта и газа, дигиталната икономика и сателитите“, се добавя в изявлението.

Телефонният разговор се състоя, след като Лула миналата седмица сподели плановете си да разговаря с лидерите на Индия и Китай, за обсъждане на координиран отговор на американските тарифи.

