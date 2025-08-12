Президентът на Китай Си Дзинпин заяви пред бразилския си колега Луис Инасио Лула да Силва, че двете страни могат да бъдат пример за „самодостатъчност“ по време на телефонен разговор във вторник, съобщиха държавните медии.

През последните месеци и двамата лидери се стремят да представят своите страни като твърди защитници на многостранната търговска система — в рязък контраст с тарифната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Си подчерта, че Китай ще „работи с Бразилия, за да даде пример за единство и самодостатъчност сред големите страни в Глобалния юг“ и „заедно ще изградят по-справедлив свят и по-устойчива планета“, според държавната информационна агенция Синхуа.

Той също така заяви, че „всички страни трябва да се обединят и твърдо да се противопоставят на унилатерализма и протекционизма“, съобщи Синхуа — явен намек към американските тарифи.