ТЮРКИЙЕ
1 мин. четене
Тюркийе привлече преки чуждестранни инвестиции за 6,3 милиарда долара през първите 6 месеца
От началото на 2022 година обемът на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Тюркийе е надхвърлил 281 милиарда долара, съобщи Международната асоциация на инвеститорите.
Тюркийе привлече преки чуждестранни инвестиции за 6,3 милиарда долара през първите 6 месеца
Миналата година турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че 2024 г. е рекордна година за износа и икономическия растеж на Тюркийе. / Anadolu Agency
преди 12 часа

През първата половина на годината Тюркийе привлече преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) на стойност 6,3 милиарда долара, съобщи Международната асоциация на инвеститорите във вторник.

Обемът на ПЧИ в страната се е повишил с 27% на годишна база за периода януари-юни, се посочва в прессъобщението на асоциацията.

Само през юни обемът на ПЧИ достигна 1,6 милиарда долара, като общият обем на инвестициите от 2022 г. насам е над 281 милиарда долара.

От общо 6,3 милиарда долара чуждестранни преки инвестиции, 3,9 милиарда долара са под формата на инвестиционен капитал.

Препоръчано

Данните показват, че 2,2 милиарда долара от ПЧИ са постъпили чрез дългови инструменти, а 0,9 милиарда долара са резултат от продажби на недвижими имоти на чужденци.

Намаляването на лихвените проценти и облекчаването на инфлацията са сред факторите, които стимулират инвестициите.

СвързаниTRT Global - 'Legendary month': Türkiye sets all-time export record in July
ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us