През първата половина на годината Тюркийе привлече преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) на стойност 6,3 милиарда долара, съобщи Международната асоциация на инвеститорите във вторник.
Обемът на ПЧИ в страната се е повишил с 27% на годишна база за периода януари-юни, се посочва в прессъобщението на асоциацията.
Само през юни обемът на ПЧИ достигна 1,6 милиарда долара, като общият обем на инвестициите от 2022 г. насам е над 281 милиарда долара.
От общо 6,3 милиарда долара чуждестранни преки инвестиции, 3,9 милиарда долара са под формата на инвестиционен капитал.
Данните показват, че 2,2 милиарда долара от ПЧИ са постъпили чрез дългови инструменти, а 0,9 милиарда долара са резултат от продажби на недвижими имоти на чужденци.
Намаляването на лихвените проценти и облекчаването на инфлацията са сред факторите, които стимулират инвестициите.