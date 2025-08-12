През първата половина на годината Тюркийе привлече преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) на стойност 6,3 милиарда долара, съобщи Международната асоциация на инвеститорите във вторник.

Обемът на ПЧИ в страната се е повишил с 27% на годишна база за периода януари-юни, се посочва в прессъобщението на асоциацията.

Само през юни обемът на ПЧИ достигна 1,6 милиарда долара, като общият обем на инвестициите от 2022 г. насам е над 281 милиарда долара.

От общо 6,3 милиарда долара чуждестранни преки инвестиции, 3,9 милиарда долара са под формата на инвестиционен капитал.