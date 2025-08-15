ИКОНОМИКА
3 мин. четене
Как турската икономика се трансформира през последните 22 години
Тюркийе продължава с "непрекъснат растеж" въпреки глобалните кризи, като целта за износ от 390 милиарда долара трябва да бъде постигната до края на 2025 г.
Как турската икономика се трансформира през последните 22 години
Министерството съобщи, че доходът на глава от населението в Турция е нараснал от 3608 щатски долара през 2002 г. на 15 971 щатски долара в края на първото тримесечие на 2025 г. / AA
15 август 2025

Икономиката на Тюркийе претърпя пълна трансформация през последните 22 години, откакто Реджеп Тайип Ердоган беше избран – първо като премиер, а по-късно като президент. Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната нарасна с реален годишен темп от 5.3 процента, достигайки рекордните 1.37 трилиона долара през второто тримесечие на 2025 г.

През 2002 г. – година преди Ердоган да встъпи в длъжност – БВП на Тюркийе възлизаше на 238 милиарда долара. Според изявление на Министерството на търговията, през 2024 г. страната за първи път премина прага от 1 трилион долара.

Целта на Ердоган за износ на стойност 390 милиарда долара също се очаква да бъде постигната до края на тази година, докато националният доход на страната се очаква да достигне 1.4 трилиона долара.

„Тюркийесе превърна в една от най-бързо растящите икономики в ОИСР през последното десетилетие,“ се казва в изявлението. „Международният валутен фонд повиши прогнозата си за растеж на Тюркийе до 3 процента в юлския си доклад, докато нашият непрекъснат растеж за 19 поредни тримесечия продължава въпреки глобалните кризи.“

Министерството съобщи, че националният доход на глава от населението в Тюркийе е нараснал от 3,608 долара през 2002 г. до 15,971 долара в края на първото тримесечие на 2025 г.

Препоръчано

Междувременно годишният дефицит по текущата сметка на Тюркийе е намалял от 55.1 милиарда долара през май 2023 г. до 10 милиарда долара в края на 2024 г., като износът на стоки и услуги на страната е достигнал 377 милиарда долара – най-високата стойност от основаването на републиката през 1923 г.

През периода януари-юли тази година турският износ е достигнал 156.4 милиарда долара, от които 67.8 милиарда долара са изнесени за ЕС – увеличение от 8.5 процента. Германия, Великобритания, САЩ, Италия и Ирак са сред най-големите получатели на турски износ през първите шест месеца на годината.

В същото време търговският излишък на Тюркийе в сектора на услугите достигна 62 милиарда долара миналата година, което я прави страната с петия най-голям излишък в света в този сектор.

„Проведени бяха 115 високопоставени контакта и 37 глобални срещи, докато нови инициативи за търговско сътрудничество и инвестиции продължават с Организацията на тюркските държави, ЕС, Африканския съюз, Организацията за ислямско сътрудничество, ОИСР и балканските страни,“ се казва в изявлението.

Тюркийе също така е приложила рамката на стратегията за отдалечени страни, за да увеличи износа към далечни държави до 50 милиарда долара до 2028 г., докато инициативата за увеличаване на износа към страните-членки на Организацията за ислямско сътрудничество се очаква да увеличи дела на износа към тези държави до 30 процента от общия износ на Тюркийе.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us