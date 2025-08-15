Икономиката на Тюркийе претърпя пълна трансформация през последните 22 години, откакто Реджеп Тайип Ердоган беше избран – първо като премиер, а по-късно като президент. Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната нарасна с реален годишен темп от 5.3 процента, достигайки рекордните 1.37 трилиона долара през второто тримесечие на 2025 г.
През 2002 г. – година преди Ердоган да встъпи в длъжност – БВП на Тюркийе възлизаше на 238 милиарда долара. Според изявление на Министерството на търговията, през 2024 г. страната за първи път премина прага от 1 трилион долара.
Целта на Ердоган за износ на стойност 390 милиарда долара също се очаква да бъде постигната до края на тази година, докато националният доход на страната се очаква да достигне 1.4 трилиона долара.
„Тюркийесе превърна в една от най-бързо растящите икономики в ОИСР през последното десетилетие,“ се казва в изявлението. „Международният валутен фонд повиши прогнозата си за растеж на Тюркийе до 3 процента в юлския си доклад, докато нашият непрекъснат растеж за 19 поредни тримесечия продължава въпреки глобалните кризи.“
Министерството съобщи, че националният доход на глава от населението в Тюркийе е нараснал от 3,608 долара през 2002 г. до 15,971 долара в края на първото тримесечие на 2025 г.
Междувременно годишният дефицит по текущата сметка на Тюркийе е намалял от 55.1 милиарда долара през май 2023 г. до 10 милиарда долара в края на 2024 г., като износът на стоки и услуги на страната е достигнал 377 милиарда долара – най-високата стойност от основаването на републиката през 1923 г.
През периода януари-юли тази година турският износ е достигнал 156.4 милиарда долара, от които 67.8 милиарда долара са изнесени за ЕС – увеличение от 8.5 процента. Германия, Великобритания, САЩ, Италия и Ирак са сред най-големите получатели на турски износ през първите шест месеца на годината.
В същото време търговският излишък на Тюркийе в сектора на услугите достигна 62 милиарда долара миналата година, което я прави страната с петия най-голям излишък в света в този сектор.
„Проведени бяха 115 високопоставени контакта и 37 глобални срещи, докато нови инициативи за търговско сътрудничество и инвестиции продължават с Организацията на тюркските държави, ЕС, Африканския съюз, Организацията за ислямско сътрудничество, ОИСР и балканските страни,“ се казва в изявлението.
Тюркийе също така е приложила рамката на стратегията за отдалечени страни, за да увеличи износа към далечни държави до 50 милиарда долара до 2028 г., докато инициативата за увеличаване на износа към страните-членки на Организацията за ислямско сътрудничество се очаква да увеличи дела на износа към тези държави до 30 процента от общия износ на Тюркийе.