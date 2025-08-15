Икономиката на Тюркийе претърпя пълна трансформация през последните 22 години, откакто Реджеп Тайип Ердоган беше избран – първо като премиер, а по-късно като президент. Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната нарасна с реален годишен темп от 5.3 процента, достигайки рекордните 1.37 трилиона долара през второто тримесечие на 2025 г.

През 2002 г. – година преди Ердоган да встъпи в длъжност – БВП на Тюркийе възлизаше на 238 милиарда долара. Според изявление на Министерството на търговията, през 2024 г. страната за първи път премина прага от 1 трилион долара.

Целта на Ердоган за износ на стойност 390 милиарда долара също се очаква да бъде постигната до края на тази година, докато националният доход на страната се очаква да достигне 1.4 трилиона долара.

„Тюркийесе превърна в една от най-бързо растящите икономики в ОИСР през последното десетилетие,“ се казва в изявлението. „Международният валутен фонд повиши прогнозата си за растеж на Тюркийе до 3 процента в юлския си доклад, докато нашият непрекъснат растеж за 19 поредни тримесечия продължава въпреки глобалните кризи.“

Министерството съобщи, че националният доход на глава от населението в Тюркийе е нараснал от 3,608 долара през 2002 г. до 15,971 долара в края на първото тримесечие на 2025 г.