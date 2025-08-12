От McDonald's и Coca-Cola до Amazon и Apple, американските мултинационални компании са изправени пред призиви за бойкот в Индия, докато бизнес лидери и поддръжници на премиера Нарендра Моди разпалват антиамерикански настроения в знак на протест срещу американските мита.

Индия, най-населената страна в света, е ключов пазар за американските марки, които бързо се разширяват, за да достигнат нарастващия брой заможни потребители, много от които остават запленени от международни брандове, възприемани като символ на успех.

Например, Индия е най-големият пазар по брой потребители за WhatsApp на Meta, а Domino's има повече ресторанти в страната, отколкото която и да е друга марка. Напитки като Pepsi и Coca-Cola често доминират по рафтовете на магазините, а хората все още се редят на опашки, когато се открива нов магазин на Apple или кафене на Starbucks предлага отстъпки.

Въпреки че няма незабавни индикации за спад в продажбите, нараства хорът както в социалните мрежи, така и офлайн, който призовава за подкрепа на местното производство и отказ от американски продукти, след като Доналд Тръмп наложи 50% мито върху стоки от Индия, разтърсвайки износителите и увреждайки отношенията между Ню Делхи и Вашингтон.

McDonald's, Coca-Cola, Amazon и Apple не отговориха веднага на запитванията.

‘Специален призив’

Маниш Чоудхари, съосновател на индийската компания Wow Skin Science, публикува видео съобщение в LinkedIn, призовавайки за подкрепа на фермерите и стартъпите, за да направят „Произведено в Индия“ глобална мания, като се учат от Южна Корея, чиито храни и козметични продукти са известни по целия свят.

„Ние сме се редили на опашки за продукти от хиляди километри разстояние. Гордо сме харчили за марки, които не притежаваме, докато нашите собствени производители се борят за внимание в собствената си страна“, каза той.

Рахм Шастри, изпълнителен директор на индийската компания DriveU, която предлага услуги за наемане на шофьори, написа в LinkedIn: „Индия трябва да има свои собствени версии на Twitter/Google/YouTube/WhatsApp/FB – както Китай има.“

За да бъдем честни, индийските търговски компании предоставят сериозна конкуренция на чуждестранните марки като Starbucks на вътрешния пазар, но излизането на глобалния пазар остава предизвикателство.

Индийските ИТ компании обаче са дълбоко интегрирани в глобалната икономика, като TCS и Infosys предоставят софтуерни решения на клиенти по целия свят.