Израелските военни сили продължиха своите нахлувания в провинцията Кунейтра в южна Сирия, което представлява поредното нарушение на суверенитета на страната, съобщиха местни медии.

Според държавната телевизия Ал-Икбария, израелските сили са напреднали в сряда в района Расм ал-Равади и близо до град Самдания ал-Гарбия в провинцията Кунейтра, зона, разположена в рамките на зоната за разединение в окупираните Голански възвишения.

До момента израелската армия не е коментирала новините.

През август израелската армия извърши пет нахлувания в провинция Кунейтра в югозападна Сирия, като последното от тях се случи във вторник сутринта, при което беше убит един човек.

Смъртоносен удар с дрон

Сирия осъди в сряда смъртоносната израелска атака с дрон, при която загинаха шестима войници в провинцията Дамаск в южната част на страната.

„Тази агресия представлява сериозно нарушение на международното право и Устава на ООН и е явна намеса в суверенитета и териториалната цялост на Сирия“, коментира Министерството на външните работи в изявление.

Министерството нарече израелската атака „част от повтарящите се агресивни политики, преследвани от израелската окупация, насочени към подкопаване на сигурността и стабилността в региона“.

Министерството потвърди ангажимента на Сирия към „законното право да защитава своята земя и народ в съответствие с разпоредбите на международното право“.