Израелската армия продължава трансграничните нападения в южна Сирия
Израелските сили напредват в района Расм ал-Равади и близо до Самдания ал-Гарбия в провинцията Кунейтра, според държавните медии.
Израел разшири окупацията си на сирийските Голански възвишения, нарушавайки споразумението за разделяне от 1974 г. / AP
27 август 2025

Израелските военни сили продължиха своите нахлувания в провинцията Кунейтра в южна Сирия, което представлява поредното нарушение на суверенитета на страната, съобщиха местни медии.

Според държавната телевизия Ал-Икбария, израелските сили са напреднали в сряда в района Расм ал-Равади и близо до град Самдания ал-Гарбия в провинцията Кунейтра, зона, разположена в рамките на зоната за разединение в окупираните Голански възвишения.

До момента израелската армия не е коментирала новините.

През август израелската армия извърши пет нахлувания в провинция Кунейтра в югозападна Сирия, като последното от тях се случи във вторник сутринта, при което беше убит един човек.

Смъртоносен удар с дрон

Сирия осъди в сряда смъртоносната израелска атака с дрон, при която загинаха шестима войници в провинцията Дамаск в южната част на страната.

„Тази агресия представлява сериозно нарушение на международното право и Устава на ООН и е явна намеса в суверенитета и териториалната цялост на Сирия“, коментира Министерството на външните работи в изявление.

Министерството нарече израелската атака „част от повтарящите се агресивни политики, преследвани от израелската окупация, насочени към подкопаване на сигурността и стабилността в региона“.

Министерството потвърди ангажимента на Сирия към „законното право да защитава своята земя и народ в съответствие с разпоредбите на международното право“.

То призова международната общност, главно Съвета за сигурност, „да поеме своите правни и морални отговорности за прекратяване на тези повтарящи се агресии и да работи за задължаване на израелските окупационни власти да спрат своите непрекъснати нарушения срещу Сирия, нейния народ и националните ѝ институции“.

Подкрепа за Дамаск

Тюркийе категорично осъди по-рано разширените израелски удари в Сирия като нарушения на териториалната й цялост и единство, призовавайки за тяхното прекратяване и потвърждавайки подкрепата си за стабилността и суверенитета на Сирия.

Саудитска Арабия, Катар и Йордания също осъдиха продължаващите израелски нахлувания в Сирия, наричайки ги явни нарушения на суверенитета, международното право и споразумението за разединение от 1974 г. с Израел.

Рияд потвърди подкрепата си за единството и възстановяването на Сирия, отхвърляйки всякакви сепаратистки програми, като призова за глобални действия за прекратяване на израелските атаки.

Доха определи нахлуванията като предизвикателство към международната воля и призова за решителни мерки срещу Израел, предупреждавайки за заплахи за регионалната и глобалната сигурност.

Аман също осъди действията като опасни ескалации, подкопаващи суверенитета на Сирия и регионалната стабилност, подчертавайки пълната си солидарност със сирийския народ и териториалната цялост на страната.

