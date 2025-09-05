Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да подпише в петък изпълнителна заповед за преименуване на Пентагона - Министерството на отбраната на "Министерство на войната", потвърди говорителката на Белия дом Каролайн Левит.

Законът за националната сигурност от 1947 г. обедини Министерството на войната, което датира от 1789 г., с Министерството на военноморските сили и Министерството на военновъздушните сили в Националната военна институция, ръководена от министъра на отбраната. Новата структура беше преименувана на Министерство на отбраната с изменение от 1949 г. на Закона за националната сигурност.

Според заповедта „Министерство на войната“ ще служи като вторично наименование, докато министърът на отбраната Пийт Хегсет официално ще използва вторична титла „Министър на войната“.

Стъпката ще инструктира Хегсет да препоръча законодателни и изпълнителни действия, необходими за това преименуването да стане постоянно. Тя изисква преименуването на залата за брифинги на Пентагона на „Военно пристройка на Пентагона“ и промяна на уебсайта и табелите на министерството.



актуализации на табелите и уебсайтовете на Пентагона, включително преименуване на залата за брифинги на Пентагона, съобщи служител на Белия дом пред “Фокс Нюз”.