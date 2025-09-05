СВЯТ
2 мин. четене
Тръмп ще преименува Министерството на отбраната
Заповедта ще упълномощи министъра на отбраната Пийт Хегсет, да приеме и титлата „министър на войната“ и да актуализира табелите и бланките
Министерство на войната ще служи като вторично наименование на Пентагона / Reuters
5 септември 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да подпише в петък изпълнителна заповед за преименуване на Пентагона - Министерството на отбраната на "Министерство на войната", потвърди говорителката на Белия дом Каролайн Левит.

Законът за националната сигурност от 1947 г. обедини Министерството на войната, което датира от 1789 г., с Министерството на военноморските сили и Министерството на военновъздушните сили в Националната военна институция, ръководена от министъра на отбраната. Новата структура беше преименувана на Министерство на отбраната с изменение от 1949 г. на Закона за националната сигурност.

Според заповедта „Министерство на войната“ ще служи като вторично наименование, докато министърът на отбраната Пийт Хегсет официално ще използва вторична титла „Министър на войната“.

Стъпката ще инструктира Хегсет да препоръча законодателни и изпълнителни действия, необходими за това преименуването да стане постоянно. Тя изисква преименуването на залата за брифинги на Пентагона на „Военно пристройка на Пентагона“ и промяна на уебсайта и табелите на министерството.


актуализации на табелите и уебсайтовете на Пентагона, включително преименуване на залата за брифинги на Пентагона, съобщи служител на Белия дом пред “Фокс Нюз”.

На всички много им харесва, че бяхме известни с това, че побеждаваме, когато се казваше Министерство на войната. После го преименуваха на Министерство на отбраната”, каза Тръмп пред репортери на 25 август.

Агресивна позиция

Министерството на войната е създадено през 1789 г., същата година, когато влиза в сила Конституцията на САЩ и управлява военните сили на страната до края на Втората световна война. След Втората световна война Конгресът смени името с Министерство на отбраната, за да отрази акцента на Студената война върху сдържането и съюзите.

Администрацията на Тръмп твърди, че новото име предава по-силно послание, както и готовността на Вашингтон да води война при нужда. Критиците обаче предупреждават, че това сигнализира за реторична промяна към агресивна позиция и може да подкопае дипломатическите послания на САЩ.

Тръмп заяви, че очаква Конгресът да подкрепи законодателството, ако е необходимо, за да формализира преименуването. „Просто ще го направим. Сигурен съм, че Конгресът ще се съгласи, ако това е нужно“, каза той.

