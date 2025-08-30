Президентът Реджеп Тайип Ердоган отправи послание на 30 август по случай Деня на победата, който е определящ момент в турската история.
В своето съботно послание Ердоган определи този ден като символ на непоколебимата вяра, героичния дух и колективната борба на нацията за свобода и независимост.
„Голямата победа, постигната чрез патриотизма на нашата героична армия и обединената воля на нашата нация, разкъса оковите на пленничеството и проправи пътя към нашата независимост“, заяви Ердоган.
Той отбеляза, че Денят на победата не е само военна победа, но и „възкресение“ на турската нация и нейната борба за съществуване и вечна независимост.
Под ръководството на основателя на Турската република Мустафа Кемал Ататюрк, военната кампания, която беше част от Голямата офанзива, започна на 26 август 1922 г. и завърши на 18 септември същата година, като окончателно утвърди независимостта на Тюркийе.
Историците подчертават, че триумфът, ръководен от Ататюрк, обяви решимостта на Турция за самоуправление и нейното трайно присъствие в Анадола.
Турската нация „никога не прави компромиси с независимостта си“
Президентът Ердоган заяви, че Денят на победата е донесъл надежда не само на турската нация, но и на всички потиснати народи под пленничество.
„С тази победа турската нация отново обяви пред целия свят, че тази нация никога няма да бъде подчинена, никога няма да приеме пленничество и никога няма да направи компромис с независимостта си“, заяви Ердоган.
Той отбеляза, че победата се е превърнала в мощен символ на идеала за независимост за всички нации, които се стремят към свобода от потисничество.
Президентът подчерта, че дългът на нацията е да носи факела на независимостта към по-силно бъдеще с единство и солидарност.
„На този значим ден си спомням с милост нашите скъпи мъченици, които пожертваха живота си за родината, особено Гази Мустафа Кемал и неговите съратници, и с благодарност нашите героични ветерани“, завърши той.