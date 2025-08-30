Президентът Реджеп Тайип Ердоган отправи послание на 30 август по случай Деня на победата, който е определящ момент в турската история.

В своето съботно послание Ердоган определи този ден като символ на непоколебимата вяра, героичния дух и колективната борба на нацията за свобода и независимост.

„Голямата победа, постигната чрез патриотизма на нашата героична армия и обединената воля на нашата нация, разкъса оковите на пленничеството и проправи пътя към нашата независимост“, заяви Ердоган.

Той отбеляза, че Денят на победата не е само военна победа, но и „възкресение“ на турската нация и нейната борба за съществуване и вечна независимост.

Под ръководството на основателя на Турската република Мустафа Кемал Ататюрк, военната кампания, която беше част от Голямата офанзива, започна на 26 август 1922 г. и завърши на 18 септември същата година, като окончателно утвърди независимостта на Тюркийе.

Историците подчертават, че триумфът, ръководен от Ататюрк, обяви решимостта на Турция за самоуправление и нейното трайно присъствие в Анадола.