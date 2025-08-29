ТЮРКИЙЕ
Ердоган подчерта връзките между Тюркийе и Япония и призовава за глобални действия срещу Израел
В статия, публикувана в Nikkei Shimbun, турският президент определи двустранните отношения като „душевен мост“, като същевременно похвали ангажимента на Япония към мира, международното право и хуманитарните ценности.
Турският президент Ердоган оцени историческите корени на двустранните отношения с Япония. (Снимка: AA) / AA
29 август 2025

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган подчерта на трайното приятелство между Тюркийе и Япония, наричайки го „душевен мост“, който е по-силен от официалните документи и се подхранва от историята и съвестта на човечеството.

В статия, публикувана в петък както на японски, така и на английски език в Nikkei Shimbun, един от водещите японски вестници, Ердоган разсъждава върху историческите корени на двустранните отношения, като посочва трагедията с фрегатата Ертогрул край бреговете на Кушимото през 1890 г. като символ на състрадание и взаимна подкрепа.

„Този трагичен ден остави дълбока следа в нашата памет и постави отношенията между нашите страни на хуманна основа“, каза Ердоган, припомняйки помощта на Япония след бедствието.

Той отбеляза, че през годините приятелството се е разширило в множество области, включително инфраструктурата, технологиите, образованието и културата. Проекти като Мармарай, мостът Османгази, мостът Фатих Султан Мехмет и мостът Златен рог са примери за сътрудничеството между двете страни.

„Тези проекти не са просто изградени от стомана и бетон“, каза Ердоган. „Всеки от тях е символ на прозорливост, съюз и сърдечна връзка между народите ни.“

Хуманитарната дипломация на Ердоган

Хуманитарната дипломация е в основата на визията на Ердоган. Той отбеляза дълбоките културни сходства и взаимното уважение между народите на Тюркийе и Япония, описвайки ги като общества, които „не остават безучастни пред страданието, подават ръка на нуждаещите се и поставят човешкото достойнство на първо място“.

Ердоган подчерта, че неправителственните организации и агенциите за развитие в двете страни отдавна работят рамо до рамо, като посочи проектите, реализирани от TİKA и JICA, като примери.

По повод настоящите хуманитарни кризи, Ердоган насочи вниманието към Газа в Палестина, описвайки ситуацията там като „един от най-тежките изпити за съвестта на човечеството“.

Той подчерта военните агресии на Израел, които разрушиха болниците, градове разрушени и милиони лишени от основни нужди.

Призиви за прекратяване на огъня в Газа

Ердоган заяви, че Тюркийе ще продължи да се застъпва за прекратяване на огъня и достъпа на хуманитарна помощ, подчертавайки, че „гласът ни трябва да бъде по-силен, а въздействието ни по-голямо“.

Той похвали ангажимента на Япония към мира, придържането към международното право и хуманитарната чувствителност, като заяви, че съчетаването на подхода на Япония с регионалното влияние и капацитета за помощ на Тюркийе може да създаде „достойно и мощно партньорство“.

Ердоган призова за усилия за осигуряване на прекратяване на огъня, организиране на хуманитарна помощ, подкрепа за образованието и здравето на децата и преследване на справедливо двудържавно решение.

„Приятелството между Тюркийе и Япония е повече от красива памет от миналото; то е и голяма възможност за преодоляване на кризите на днешния ден“, каза той.

Ердоган призова международната общност да демонстрира солидарност срещу потисничеството и да превърне тази солидарност в конкретни действия за укрепване на мира, справедливостта и човечността.

