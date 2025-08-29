Турският президент Реджеп Тайип Ердоган подчерта на трайното приятелство между Тюркийе и Япония, наричайки го „душевен мост“, който е по-силен от официалните документи и се подхранва от историята и съвестта на човечеството.

В статия, публикувана в петък както на японски, така и на английски език в Nikkei Shimbun, един от водещите японски вестници, Ердоган разсъждава върху историческите корени на двустранните отношения, като посочва трагедията с фрегатата Ертогрул край бреговете на Кушимото през 1890 г. като символ на състрадание и взаимна подкрепа.

„Този трагичен ден остави дълбока следа в нашата памет и постави отношенията между нашите страни на хуманна основа“, каза Ердоган, припомняйки помощта на Япония след бедствието.

Той отбеляза, че през годините приятелството се е разширило в множество области, включително инфраструктурата, технологиите, образованието и културата. Проекти като Мармарай, мостът Османгази, мостът Фатих Султан Мехмет и мостът Златен рог са примери за сътрудничеството между двете страни.

„Тези проекти не са просто изградени от стомана и бетон“, каза Ердоган. „Всеки от тях е символ на прозорливост, съюз и сърдечна връзка между народите ни.“

Хуманитарната дипломация на Ердоган

Хуманитарната дипломация е в основата на визията на Ердоган. Той отбеляза дълбоките културни сходства и взаимното уважение между народите на Тюркийе и Япония, описвайки ги като общества, които „не остават безучастни пред страданието, подават ръка на нуждаещите се и поставят човешкото достойнство на първо място“.

Ердоган подчерта, че неправителственните организации и агенциите за развитие в двете страни отдавна работят рамо до рамо, като посочи проектите, реализирани от TİKA и JICA, като примери.