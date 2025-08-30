ТЮРКИЙЕ
Тюркийе отбелязва 103-та годишнина от победата над гръцките окупационни войски
Турската нация отбелязва Деня на победата, празнувайки триумфа от 1922 г. под ръководството на Мустафа Кемал Ататюрк, който осигури суверенитет и трайно присъствие в Анадола.
Турските войски разгромиха гръцките дивизии и сложиха край на чуждестранната окупация в Анатолия. / AA
30 август 2025

Тюркийе отбелязва 103-та годишнина от Деня на победата, който бележи решаващата победа в битката при Думлупънар през 1922 г. срещу нахлуващите гръцки армии.

Под ръководството на основателя на Турската република Мустафа Кемал Ататюрк, военната кампания, която беше част от Великата офанзива, започна на 26 август 1922 г. и утвърди независимостта на Турция, завършвайки на 18 септември същата година.

Историците подчертават, че тази победа, ръководена от Ататюрк, обявява решимостта на Тюркийе за самоуправление и нейното трайно присъствие в Анадола.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган също отбеляза Деня на победата на турската нация, заявявайки, че това не е само военна победа, но и „означава възраждането на нашата нация, нейната борба за съществуване и нейната вечна независимост“.

„Нашият дълг днес е да носим факела на независимостта, запален на 30 август, към по-силно бъдеще в единство и солидарност“, каза Ердоган в събота.

Председателят на Турското историческо дружество Юксел Йозген сравни победата с битката при Манцикерт през 1071 г., наричайки я декларация, че турската нация ще остане трайно свързана с анадолската земя.

„Както битката при Манцикерт отвори вратите на този регион и ни даде възможност да изградим нов хоризонт и нова цивилизация, така и Великата офанзива и победата на 30 август обявиха пред света, че турците ще останат в Анадола завинаги“, каза Йозген.

„[...] Великата офанзива разкъса дрехата, която империалистическите сили искаха да облекат на турците. Това беше удар срещу мисленето, което искаше да изтласка турците първо от Европа, а след това от Анадола към Централна Азия.“

Край на окупацията

След поражението на Османската империя в Първата световна война, силите на Антантата окупираха обширни територии на страната, което предизвика решителна съпротива, известна като Войната за независимост.

Под ръководството на Ататюрк турските войници премахнаха чуждия контрол над Анадола.

Решаващата битка при Думлупънар в западната провинция Кютахя на 30 август 1922 г. разгроми гръцките дивизии, като необратимо обърна гръцко-турския конфликт в полза на Турция.

До края на 1922 г. чуждестранните войски се изтеглиха, проправяйки пътя за провъзгласяването на Република Турция през следващата година.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган, заедно с висши министри и генерали, се очаква да положи церемониален венец в мавзолея на Ататюрк, Аныткабир, в столицата Анкара.

