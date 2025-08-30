Тюркийе отбелязва 103-та годишнина от Деня на победата, който бележи решаващата победа в битката при Думлупънар през 1922 г. срещу нахлуващите гръцки армии.

Под ръководството на основателя на Турската република Мустафа Кемал Ататюрк, военната кампания, която беше част от Великата офанзива, започна на 26 август 1922 г. и утвърди независимостта на Турция, завършвайки на 18 септември същата година.

Историците подчертават, че тази победа, ръководена от Ататюрк, обявява решимостта на Тюркийе за самоуправление и нейното трайно присъствие в Анадола.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган също отбеляза Деня на победата на турската нация, заявявайки, че това не е само военна победа, но и „означава възраждането на нашата нация, нейната борба за съществуване и нейната вечна независимост“.

„Нашият дълг днес е да носим факела на независимостта, запален на 30 август, към по-силно бъдеще в единство и солидарност“, каза Ердоган в събота.

Председателят на Турското историческо дружество Юксел Йозген сравни победата с битката при Манцикерт през 1071 г., наричайки я декларация, че турската нация ще остане трайно свързана с анадолската земя.

„Както битката при Манцикерт отвори вратите на този регион и ни даде възможност да изградим нов хоризонт и нова цивилизация, така и Великата офанзива и победата на 30 август обявиха пред света, че турците ще останат в Анадола завинаги“, каза Йозген.