Турският президент Ердоган обсъжда технологии и инвестиции с китайския президент Си Дзинпин на срещата на ШОС
Турция и Китай също обсъдиха засилването на сътрудничеството чрез Средния коридор и Инициативата „Един пояс, един път“.
Ердоган подчерта необходимостта от балансирана и устойчива търговия. / AA
31 август 2025

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с китайския си колега Си Дзинпин, за да обсъдят двустранните отношения по време на среща на върха в китайския пристанищен град Тиендзин.

Срещата в неделя се проведе в рамките на 25-ата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, като двете страни се фокусираха върху търговията, инвестициите и регионалната стабилност.

Президент Ердоган заяви, че икономическите връзки трябва да бъдат укрепени чрез устойчиви и балансирани инвестиции, като добави, че само търговията не може да осигури дългосрочна стабилност.

„Двустранната търговия трябва да бъде подкрепена с инвестиции, за да се осигурят баланс и устойчивост; съществува огромен потенциал в областите на дигиталните технологии, енергетиката, здравеопазването и туризма, а увеличаването на координацията между китайските компании за инвестиции в Турция би било от полза“, се казва в изявление на турското президентство.

Поддържане на активни механизми

Президент Ердоган също подчерта необходимостта от по-голямо съгласуване между инициативата на Турция „Среден коридор“ и китайския проект „Един пояс, един път“, за да се подобри регионалната свързаност.

Двете страни се съгласиха да поддържат активни консултативни механизми, като запазят редовния диалог и институционалното сътрудничество за укрепване на партньорството си.

Подчертавайки стратегическите връзки между Анкара и Пекин, Ердоган потвърди подкрепата си за политиката „Един Китай“.

Лидерите също така обсъдиха международни кризи, включително войната между Русия и Украйна, хуманитарната ситуация в Газа и възможни съвместни стъпки по отношение на Сирия.

