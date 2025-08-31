Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с китайския си колега Си Дзинпин, за да обсъдят двустранните отношения по време на среща на върха в китайския пристанищен град Тиендзин.
Срещата в неделя се проведе в рамките на 25-ата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, като двете страни се фокусираха върху търговията, инвестициите и регионалната стабилност.
Президент Ердоган заяви, че икономическите връзки трябва да бъдат укрепени чрез устойчиви и балансирани инвестиции, като добави, че само търговията не може да осигури дългосрочна стабилност.
„Двустранната търговия трябва да бъде подкрепена с инвестиции, за да се осигурят баланс и устойчивост; съществува огромен потенциал в областите на дигиталните технологии, енергетиката, здравеопазването и туризма, а увеличаването на координацията между китайските компании за инвестиции в Турция би било от полза“, се казва в изявление на турското президентство.
Поддържане на активни механизми
Президент Ердоган също подчерта необходимостта от по-голямо съгласуване между инициативата на Турция „Среден коридор“ и китайския проект „Един пояс, един път“, за да се подобри регионалната свързаност.
Двете страни се съгласиха да поддържат активни консултативни механизми, като запазят редовния диалог и институционалното сътрудничество за укрепване на партньорството си.
Подчертавайки стратегическите връзки между Анкара и Пекин, Ердоган потвърди подкрепата си за политиката „Един Китай“.
Лидерите също така обсъдиха международни кризи, включително войната между Русия и Украйна, хуманитарната ситуация в Газа и възможни съвместни стъпки по отношение на Сирия.