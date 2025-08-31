Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с китайския си колега Си Дзинпин, за да обсъдят двустранните отношения по време на среща на върха в китайския пристанищен град Тиендзин.

Срещата в неделя се проведе в рамките на 25-ата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, като двете страни се фокусираха върху търговията, инвестициите и регионалната стабилност.

Президент Ердоган заяви, че икономическите връзки трябва да бъдат укрепени чрез устойчиви и балансирани инвестиции, като добави, че само търговията не може да осигури дългосрочна стабилност.

„Двустранната търговия трябва да бъде подкрепена с инвестиции, за да се осигурят баланс и устойчивост; съществува огромен потенциал в областите на дигиталните технологии, енергетиката, здравеопазването и туризма, а увеличаването на координацията между китайските компании за инвестиции в Турция би било от полза“, се казва в изявление на турското президентство.

Поддържане на активни механизми