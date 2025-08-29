Флагманският фестивал на Тюркийе за технологии, авиация и космос, Teknofest, откри специално морско издание в Истанбул, подчертавайки морската сила и иновациите на страната.
Четиридневното събитие, известно като „Синя родина“, започна в четвъртък в Командването на корабостроителницата в Истанбул. Агенция Анадолу е глобалният комуникационен партньор на фестивала. Въпреки че събитието стартира в четвъртък, обществеността ще може да го посети на 30 и 31 август.
Очаква се президентът Реджеп Тайип Ердоган да участва в откриването на фестивала.
Състезанията са ключова част от събитието и включват предизвикателства за безпилотни подводни системи, подводни ракети и автономни морски превозни средства.
Турският военноморски флот също представя някои от най-модерните си кораби, като десантния кораб TCG Anadolu, фрегатата TCG Istanbul, корветата за борба с подводници TCG Burgazada, фрегатата TCG Orucreis, минния кораб TCG Nusret, както и подводниците TCG Sakarya и TCG Hizirreis.
Освен военните технологии, Teknofest Blue Homeland предлага изложби за морска история и култура, интерактивни виртуални реалности и серия от конференции.
След края на събитието, основното издание на Teknofest ще се проведе от 17 до 21 септември на летище Ататюрк в Истанбул.