Оцелелият от Холокоста Габор Мате подкрепя Флотилията за свобода
Унгарско-канадският експерт по травми Габор Мате изразява подкрепа за предстоящата хуманитарна мисия.
Човек, експерт по детското развитие и травми, описа опустошението в Газа като източник на световна мъка. / Getty Images
29 август 2025

Унгарско-канадският лекар и оцелял от Холокоста Габор Мате изрази подкрепата си за Флотилията за свобода на Газа, която е планирано да отплава от Барселона тази неделя в нов опит за доставяне на помощ.

„Тук съм, за да дам каквато подкрепа мога на тази флотилия,“ каза Мате в видео в социалните мрежи в четвъртък. „Желая да можех да бъда там с вас.“

Мате припомни историята на Израел с прихващането на предишни конвои с помощ в морето.

„Израел е извършвал пиратство в открито море, конфискувайки тези лодки с помощ и подкрепа за най-нуждаещите се хора на Земята, арестувайки участниците. Този път повече лодки ще отплават от различни държави,“ каза той.

Предстоящата флотилия обединява четири инициативи: Флотилията Магреб Сумуд, Глобалното движение за Газа, Коалицията за свобода на флотилията и Сумуд Нусантара.

‘Сърцето ми е определено с вас’

Първият конвой ще отплава от испански пристанища в неделя и ще бъде последван от втори от Тунис на 4 септември.

Мате, експерт в детското развитие и травмите, описа опустошението в Газа като източник на глобална болка.

„Това, на което сме свидетели в Газа, буквално травмира и разбива сърцата на милиони и милиони хора по света. А тази флотилия е жест на подкрепа. Това е жест на открито сърце, на човешка солидарност. Тя не е насочена срещу никого. Тя е насочена в подкрепа на хора, чието страдание наблюдаваме, и толкова много от нас се чувстват толкова безпомощни пред него.“

Той завърши посланието си с думи на насърчение към тези, които се подготвят да отплават.

„Сърцето ми е определено с вас, мислите ми са с вас и ще ви наблюдаваме,“ добави той.

