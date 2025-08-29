Унгарско-канадският лекар и оцелял от Холокоста Габор Мате изрази подкрепата си за Флотилията за свобода на Газа, която е планирано да отплава от Барселона тази неделя в нов опит за доставяне на помощ.

„Тук съм, за да дам каквато подкрепа мога на тази флотилия,“ каза Мате в видео в социалните мрежи в четвъртък. „Желая да можех да бъда там с вас.“

Мате припомни историята на Израел с прихващането на предишни конвои с помощ в морето.

„Израел е извършвал пиратство в открито море, конфискувайки тези лодки с помощ и подкрепа за най-нуждаещите се хора на Земята, арестувайки участниците. Този път повече лодки ще отплават от различни държави,“ каза той.

Предстоящата флотилия обединява четири инициативи: Флотилията Магреб Сумуд, Глобалното движение за Газа, Коалицията за свобода на флотилията и Сумуд Нусантара.