Унгарско-канадският лекар и оцелял от Холокоста Габор Мате изрази подкрепата си за Флотилията за свобода на Газа, която е планирано да отплава от Барселона тази неделя в нов опит за доставяне на помощ.
„Тук съм, за да дам каквато подкрепа мога на тази флотилия,“ каза Мате в видео в социалните мрежи в четвъртък. „Желая да можех да бъда там с вас.“
Мате припомни историята на Израел с прихващането на предишни конвои с помощ в морето.
„Израел е извършвал пиратство в открито море, конфискувайки тези лодки с помощ и подкрепа за най-нуждаещите се хора на Земята, арестувайки участниците. Този път повече лодки ще отплават от различни държави,“ каза той.
Предстоящата флотилия обединява четири инициативи: Флотилията Магреб Сумуд, Глобалното движение за Газа, Коалицията за свобода на флотилията и Сумуд Нусантара.
‘Сърцето ми е определено с вас’
Първият конвой ще отплава от испански пристанища в неделя и ще бъде последван от втори от Тунис на 4 септември.
Мате, експерт в детското развитие и травмите, описа опустошението в Газа като източник на глобална болка.
„Това, на което сме свидетели в Газа, буквално травмира и разбива сърцата на милиони и милиони хора по света. А тази флотилия е жест на подкрепа. Това е жест на открито сърце, на човешка солидарност. Тя не е насочена срещу никого. Тя е насочена в подкрепа на хора, чието страдание наблюдаваме, и толкова много от нас се чувстват толкова безпомощни пред него.“
Той завърши посланието си с думи на насърчение към тези, които се подготвят да отплават.
„Сърцето ми е определено с вас, мислите ми са с вас и ще ви наблюдаваме,“ добави той.