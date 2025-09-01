Флотилия, която беше отплавала от Барселона към Газа беше принудена да се върне на пристанището след буря, която удари части от Испания през нощта.

Флотилията от около 20 кораба от 44 държави, взе решение да се върне и да отложи отплаването си, за да „приоритизира безопасността“, се казва в изявление от понеделник.

При вятър със скорост над 56 километра в час (35 мили в час), някои от по-малките корабчета, биха били изложени на риск, се посочва още в изявлението.

Флотилията е най-големият опит досега за пробиване на израелската блокада на палестинската територия по море.

Това се случва в момент, когато Израел засили офанзивата срещу град Газа, ограничавайки доставките на храна и основни стоки в северната част на палестинската територия.

Експерти по храните предупредиха по-рано този месец, че градът е обхванат от глад, а половин милион души в анклава са изправени пред катастрофални нива на недохранване.

Брутална война