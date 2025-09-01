СВЯТ
Буря принуди Глобалната флотилия на солидарността да се върне на пристанището на Барселона
Флотилията, от около 20 кораба от 44 държави, взе решние да се върне и да отложи пътуването си, за да „даде приоритет на безопасността“, се казва в изявление.
Флотилията е най-големият опит досега за пробив на израелската блокада на палестинските територии по море. / AA
1 септември 2025

Флотилия, която беше отплавала от Барселона към Газа беше принудена да се върне на пристанището след буря, която удари части от Испания през нощта.

Флотилията от около 20 кораба от 44 държави, взе решение да се върне и да отложи отплаването си, за да „приоритизира безопасността“, се казва в изявление от понеделник.

При вятър със скорост над 56 километра в час (35 мили в час), някои от по-малките корабчета, биха били изложени на риск, се посочва още в изявлението.

Флотилията е най-големият опит досега за пробиване на израелската блокада на палестинската територия по море.

Това се случва в момент, когато Израел засили офанзивата срещу град Газа, ограничавайки доставките на храна и основни стоки в северната част на палестинската територия.

Експерти по храните предупредиха по-рано този месец, че градът е обхванат от глад, а половин милион души в анклава са изправени пред катастрофални нива на недохранване.

Брутална война

Хиляди про-палестински поддръжници се събраха под жаркото слънце на доковете на старото пристанище на Барселона в неделя, за да приветстват мисията при отплаването ѝ.

Националната метеорологична агенция на Испания AEMET беше издала предупреждения за валежи и силни бури за региона Каталуния, както и за други части на страната.

Не беше ясно кога морският конвой ще отплава отново от Барселона. Очаква се други лодки да се присъединят от различни части на Средиземно море през следващите дни, включително от Тунис и Сицилия.

Флотилията получи подкрепа от носителката на „Оскар“ актрисата Сюзън Сарандън и Лиъм Кънингам, известен с ролята си в сериала „Игра на тронове“.

Израелската армия вероятно ще се опита да спре флотилията.

Войната отне живота на повече от 63 000 души, като близо 340 палестинци са починали от недохранване, включително 124 деца, според местните здравни власти.

