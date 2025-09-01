СВЯТ
3 мин. четене
Тръмп отменя визитата си в Индия, докато Моди търси тесни връзки с Китай и Русия на срещата на ШОС
Търговски спорове, дипломатическо напрежениеи разминаващи се глобални разминаващи засенчват отношенията между САЩ и Индия, докато Ню Делхи използва ШОС, за да задълбочи стратегическите си партньорства с Китай и Русия.
Тръмп отменя визитата си в Индия, докато Моди търси тесни връзки с Китай и Русия на срещата на ШОС
Президентът на САЩ Доналд Тръмп (вдясно) разговаря с индийския премиер Нарендра Моди по време на пресконференция в Белия дом, 13 февруари 2025 г., Вашингтон. / AP
1 септември 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неочаквано отмени дългоочакваното си посещение в Индия по-късно тази година, което се тълкува като сигнал за нарастващо напрежение между САЩ и Индия. Това се случва в момент, когато индийският премиер Нарендра Моди засилва дипломатическите си контакти с лидерите на Китай и Русия по време на срещата на върха на ШОС в китайския град Тянцзин.

За разлика от САЩ, руският президент Владимир Путин се очаква да посети Индия през декември, както потвърди неговият съветник миналия месец — сигнал за стабилните отношения между Москва и Ню Делхи, дори когато Вашингтон се отдръпва.

„След като каза на г-н Моди, че ще посети Индия по-късно тази година за срещата на върха на Квад, г-н Тръмп вече няма планове да пътува през есента,“ съобщи „Ню Йорк Таймс“, цитирайки „хора, запознати с графика на президента“ в публикуваната през уикенда статия със заглавие: „Нобеловата награда и напрегнат телефонен разговор: Как се разпаднаха отношенията между Тръмп и Моди“.

Quad — Четворният диалог по сигурността — е многостранна рамка за сигурност, включваща САЩ, Австралия, Индия и Япония, която често се разглежда като блок за сдържане на влиянието на Китай в Индо-Тихоокеанския регион. Решението на Тръмп поставя под съмнение срещата на върха на Quad.

Белият дом все още не е издал официално изявление относно доклада на „Таймс“.

„Ню Йорк Таймс“ посочва, че една от основните причини за напрежението между САЩ и Индия произтича от твърдението на Тръмп, направено по време на напрегнат телефонен разговор с Моди през юни, че именно той е посредничил за прекратяването на огъня между Индия и Пакистан по време на военната им конфронтация през май.

Тръмп многократно е твърдял, че именно той е допринесъл за прекратяването на конфликта, използвайки търговски натиск върху двете страни.

Индия обаче категорично отхвърля тази версия, като подчертава, че примирието е резултат от директни преговори между Ню Делхи и Исламабад, без външно посредничество.

Пакистан, от своя страна, номинира Тръмп за Нобелова награда за мир заради усилията му да намали напрежението между двете ядрени сили.

Докладът отбелязва по-широките амбиции на Тръмп за признаване на ролята му в глобалната дипломация, включително стремежа му към Нобелова награда за мир за усилията му за мир по света.

Препоръчано

Тръмп също наложи 50-процентни мита върху определени индийски стоки, като посочи продължаващите покупки на руски петрол от Индия като фактор, който подкопава западните санкции срещу Москва.

В отговор, Моди засили реториката за икономическа самостоятелност и насърчи индийските граждани да подкрепят местното производство.

Индия укрепва отношенията си с Китай и Русия

На фона на тези напрежения със САЩ, Индия активно развива сътрудничеството си, които са влиятелни членове на ШОС.

На срещата в Тяндцин Моди и китайският президент Си Дзинпин проведоха конструктивен диалог, като Си подчерта необходимостта от сътрудничество между „дракона и слона“ за постигане на регионална стабилност.

Моди потвърди ангажимента на Индия към подобряване на отношенията с Китай, съсредоточавайки се върху разширяване на търговията, инвестициите и съвместното решаване на регионални въпроси.

Моди и Путин потвърдиха близките двустранни връзки, подчертавайки доверието и сътрудничеството, въпреки натиска на Вашингтон върху Ню Делхи заради митата.

Индия поддържа стратегическо партньорство с Русия, акцентирайки върху отбранителното сътрудничество и икономическата колаборация.

Въпреки предизвикателствата в отбранителната търговия и веригите за доставки, Индия продължава да работи с Русия, стремейки се да балансира отношенията си както със западните, така и с незападните сили.

Това е първото посещение на Моди в Китай от седем години насам. Срещата на върха на ШОС събра лидери от Тюркийе, Иран, Пакистан, Близкия изток и други азиатски държави и се възприема като демонстрация на нарастващото влияние на Глобалния юг.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us