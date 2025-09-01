Президентът на САЩ Доналд Тръмп неочаквано отмени дългоочакваното си посещение в Индия по-късно тази година, което се тълкува като сигнал за нарастващо напрежение между САЩ и Индия. Това се случва в момент, когато индийският премиер Нарендра Моди засилва дипломатическите си контакти с лидерите на Китай и Русия по време на срещата на върха на ШОС в китайския град Тянцзин.

За разлика от САЩ, руският президент Владимир Путин се очаква да посети Индия през декември, както потвърди неговият съветник миналия месец — сигнал за стабилните отношения между Москва и Ню Делхи, дори когато Вашингтон се отдръпва.

„След като каза на г-н Моди, че ще посети Индия по-късно тази година за срещата на върха на Квад, г-н Тръмп вече няма планове да пътува през есента,“ съобщи „Ню Йорк Таймс“, цитирайки „хора, запознати с графика на президента“ в публикуваната през уикенда статия със заглавие: „Нобеловата награда и напрегнат телефонен разговор: Как се разпаднаха отношенията между Тръмп и Моди“.

Quad — Четворният диалог по сигурността — е многостранна рамка за сигурност, включваща САЩ, Австралия, Индия и Япония, която често се разглежда като блок за сдържане на влиянието на Китай в Индо-Тихоокеанския регион. Решението на Тръмп поставя под съмнение срещата на върха на Quad.

Белият дом все още не е издал официално изявление относно доклада на „Таймс“.

„Ню Йорк Таймс“ посочва, че една от основните причини за напрежението между САЩ и Индия произтича от твърдението на Тръмп, направено по време на напрегнат телефонен разговор с Моди през юни, че именно той е посредничил за прекратяването на огъня между Индия и Пакистан по време на военната им конфронтация през май.

Тръмп многократно е твърдял, че именно той е допринесъл за прекратяването на конфликта, използвайки търговски натиск върху двете страни.

Индия обаче категорично отхвърля тази версия, като подчертава, че примирието е резултат от директни преговори между Ню Делхи и Исламабад, без външно посредничество.

Пакистан, от своя страна, номинира Тръмп за Нобелова награда за мир заради усилията му да намали напрежението между двете ядрени сили.

Докладът отбелязва по-широките амбиции на Тръмп за признаване на ролята му в глобалната дипломация, включително стремежа му към Нобелова награда за мир за усилията му за мир по света.