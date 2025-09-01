Руският президент Владимир Путин заяви, че кризата в Украйна е възникнала заради „преврата“ в Киев през 2014 г., който, според него, е бил „провокиран от Запада“ и добави, че опитите на Запада да включи страната в НАТО допълнително са изострили напрежението.

„Тази криза не възникна в резултат на нападение на Русия срещу Украйна, а в резултат на държавния преврат в Украйна, който беше подкрепен и провокиран от Запада, а след това и от опитите да се използват въоръжени сили за потискане на съпротивата на онези региони и хора, които не приеха този преврат“, заяви Путин по време на 25-ата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в северния китайски пристанищен град Тиендзин.

Той подчерта, че политическото ръководство в Киев, което се противопоставяше на членството в НАТО, е било отстранено след 2014 г., като подчерта, че усилията на Запада да тласне Украйна към Алианса представляват „пряка заплаха“ за сигурността на Русия.

Путин заяви, че Москва се стреми към „дългосрочно и устойчиво“ разрешаване на кризата в Украйна, като се обърне внимание на това, което той нарече нейните коренни причини.

Руският лидер определи ШОС като „мощен локомотив“ за установяване на истински мултилатерализъм и заяви, че моделите на световен ред, доминирани от Северна Америка и Европа, „са останали в миналото“.

„Система, която би заменила остарелите евроцентрични и евроатлантически модели и би взела предвид интересите на възможно най-широк кръг от държави, би била наистина балансирана и не би позволила на някои държави да осигуряват своята сигурност за сметка на други“, каза той.

В неделя украинският президент Володимир Зеленски заяви, че „единственият, който иска тази война, е Русия – затова ще продължим да оказваме натиск“.