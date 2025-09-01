Руският президент Владимир Путин заяви, че кризата в Украйна е възникнала заради „преврата“ в Киев през 2014 г., който, според него, е бил „провокиран от Запада“ и добави, че опитите на Запада да включи страната в НАТО допълнително са изострили напрежението.
„Тази криза не възникна в резултат на нападение на Русия срещу Украйна, а в резултат на държавния преврат в Украйна, който беше подкрепен и провокиран от Запада, а след това и от опитите да се използват въоръжени сили за потискане на съпротивата на онези региони и хора, които не приеха този преврат“, заяви Путин по време на 25-ата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в северния китайски пристанищен град Тиендзин.
Той подчерта, че политическото ръководство в Киев, което се противопоставяше на членството в НАТО, е било отстранено след 2014 г., като подчерта, че усилията на Запада да тласне Украйна към Алианса представляват „пряка заплаха“ за сигурността на Русия.
Путин заяви, че Москва се стреми към „дългосрочно и устойчиво“ разрешаване на кризата в Украйна, като се обърне внимание на това, което той нарече нейните коренни причини.
Руският лидер определи ШОС като „мощен локомотив“ за установяване на истински мултилатерализъм и заяви, че моделите на световен ред, доминирани от Северна Америка и Европа, „са останали в миналото“.
„Система, която би заменила остарелите евроцентрични и евроатлантически модели и би взела предвид интересите на възможно най-широк кръг от държави, би била наистина балансирана и не би позволила на някои държави да осигуряват своята сигурност за сметка на други“, каза той.
В неделя украинският президент Володимир Зеленски заяви, че „единственият, който иска тази война, е Русия – затова ще продължим да оказваме натиск“.
Той обвини Москва, че се опитва да удължи войната въпреки глобалните призиви за прекратяване на огъня.
„Сега, по време на посещението си в Китай, Путин отново ще се опита да се измъкне. Това е неговият спорт номер едно“, каза Зеленски във видео обръщение.
След срещата си лице в лице миналия месец с американския президент Доналд Тръмп в американския щат Аляска, Путин заяви, че е обсъдил резултата от срещата, която той определи като опит за „отваряне на път към мир в Украйна“, с китайския президент Си Дзинпин.
Русия ще оцени предложенията на Китай и Индия относно Украйна, добави той.
Междувременно Путин и индийският премиер Нарендра Моди се срещнаха в Тиендзин в понеделник. Двамата обсъдиха войната в Украйна.
Москва започна „военна операция“ срещу Киев през февруари 2022 г. Въоръженият конфликт продължава оттогава и доведе до хиляди жертви и милиони разселени хора в Украйна.