Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин приключиха срещата си в Аляска, без да обявят каквото и да е споразумение, включително по основния приоритет на Тръмп — прекратяването на войната в Украйна.

На съвместна пресконференция след почти тричасовата им среща в базата Елмендорф-Ричардсън в петък, Тръмп заяви: „Имаше много, много точки, по които се съгласихме. Бих казал, че има няколко големи, по които все още не сме стигнали до съгласие, но направихме известен напредък“, като говореше пред фон с надпис „В преследване на мира“.

„Няма сделка, докато няма сделка“, добави той.

Тръмп не уточни кои са оставащите точки или дали те пряко засягат Украйна.

Путин не даде сигнал за промяна в позицията на Русия, описвайки конфликта като произтичащ от „основни заплахи за нашата сигурност“ и настоявайки, че трайно уреждане изисква справяне с „първопричините на конфликта“ — език, който Москва използва, за да се позове на исканията Украйна да отстъпи територии, да се разоръжи, да се откаже от членство в НАТО и да промени правителството си.

„Очакваме Киев и европейските столици да възприемат това конструктивно и да не хвърлят прът в колелата“, каза Путин.

Следващата среща в Москва

Путин също така повтори твърдението на Тръмп, че войната нямаше да започне, ако Тръмп беше президент през 2022 г., като заяви: „Сигурен съм, че това наистина щеше да е така.“

Тръмп каза, че ще се обади на лидерите на НАТО, украинския президент Володимир Зеленски и други, за да ги информира за разговорите.

Преди да напусне, без да отговаря на въпроси от журналисти, Тръмп каза на Путин: „Вероятно ще се видим отново много скоро.“

Путин отговори на английски: „Следващия път в Москва.“

Тръмп отговори: „О, това е интересно... Ще има малко шум около това, но може би ще се случи.“

Срещата започна с топло посрещане за Путин, който е под санкции на САЩ и е издирван от Международния наказателен съд за военни престъпления в Украйна.