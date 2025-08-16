Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин приключиха срещата си в Аляска, без да обявят каквото и да е споразумение, включително по основния приоритет на Тръмп — прекратяването на войната в Украйна.
На съвместна пресконференция след почти тричасовата им среща в базата Елмендорф-Ричардсън в петък, Тръмп заяви: „Имаше много, много точки, по които се съгласихме. Бих казал, че има няколко големи, по които все още не сме стигнали до съгласие, но направихме известен напредък“, като говореше пред фон с надпис „В преследване на мира“.
„Няма сделка, докато няма сделка“, добави той.
Тръмп не уточни кои са оставащите точки или дали те пряко засягат Украйна.
Путин не даде сигнал за промяна в позицията на Русия, описвайки конфликта като произтичащ от „основни заплахи за нашата сигурност“ и настоявайки, че трайно уреждане изисква справяне с „първопричините на конфликта“ — език, който Москва използва, за да се позове на исканията Украйна да отстъпи територии, да се разоръжи, да се откаже от членство в НАТО и да промени правителството си.
„Очакваме Киев и европейските столици да възприемат това конструктивно и да не хвърлят прът в колелата“, каза Путин.
Следващата среща в Москва
Путин също така повтори твърдението на Тръмп, че войната нямаше да започне, ако Тръмп беше президент през 2022 г., като заяви: „Сигурен съм, че това наистина щеше да е така.“
Тръмп каза, че ще се обади на лидерите на НАТО, украинския президент Володимир Зеленски и други, за да ги информира за разговорите.
Преди да напусне, без да отговаря на въпроси от журналисти, Тръмп каза на Путин: „Вероятно ще се видим отново много скоро.“
Путин отговори на английски: „Следващия път в Москва.“
Тръмп отговори: „О, това е интересно... Ще има малко шум около това, но може би ще се случи.“
Срещата започна с топло посрещане за Путин, който е под санкции на САЩ и е издирван от Международния наказателен съд за военни престъпления в Украйна.
Тръмп го посрещна на пистата с ръкостискане, усмивки и разходка по червен килим, докато американски военни самолети, включително бомбардировач B-2, прелетяха над главите им.
Двамата лидери след това пътуваха заедно в президентската лимузина на САЩ без преводач — необичайна стъпка за ръководители на две враждуващи сили.
Напредъкът
Говорителят на Кремъл междувременно заяви, че разговорите между Путин и Тръмп са позволили на страните да продължат да търсят начини за уреждане, съобщи агенция Интерфакс в събота сутринта.
„Разговорът беше наистина много положителен и двамата президенти говориха за това. Това е именно разговорът, който ни позволява уверено да продължим заедно по пътя на търсене на възможности за уреждане“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Докато двамата лидери разговаряха, войната продължаваше, като повечето източни украински региони бяха под въздушна тревога. Губернаторите на руските региони Ростов и Брянск съобщиха, че някои от техните територии са под атаки с украински дронове.
Зеленски изключи възможността за формално предаване на територии на Москва и също така търси гаранция за сигурност, подкрепена от Съединените щати.
Нямаше незабавна реакция от Киев относно срещата.
Украинският опозиционен депутат Олексий Гончаренко заяви в приложението за съобщения Telegram: „Изглежда, че Путин си е купил още време. Няма договорено прекратяване на огъня или деескалация.“
Чешкият външен министър Ян Липавски заяви в изявление, че приветства усилията на Тръмп, но се съмнява в интереса на Путин към сделка.
„Ако Путин беше сериозен относно преговорите за мир, той нямаше да атакува Украйна през целия ден днес“, каза той.
И Москва, и Киев отричат да са насочени към цивилни в продължаващата повече от три години война. Но хиляди цивилни са загинали в конфликта, като огромното мнозинство са украинци, а войната е убила или ранила над милион души от двете страни.