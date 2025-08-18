Специалният пратеник на САЩ Том Барак призова Израел да изпълни задълженията си по споразумението за примирие в Ливан, предупреждавайки, че продължаващите забавяния могат да подкопаят крехкия напредък към стабилност.

„Мисля, че ливанското правителство изпълни своята част. Те направиха първата крачка. Сега Израел трябва да изпълни своята част от споразумението“, заяви Барак в Бейрут в понеделник след среща с ливанския президент Жозеф Аун.

Примирието, постигнато през ноември след опустошителна война между Израел и “Хизбула”, изисква Ливан да започне разоръжаването на групировката и да ограничи притежанието на оръжия само до държавните сили.

В замяна Израел е длъжен да изтегли напълно войските си от южен Ливан. Въпреки, че Бейрут започна процеса на разоръжаване, Израел продължава да поддържа военна окупация на пет гранични поста, които счита за стратегически, въпреки изтеклия срок през февруари.

Планът за действие

Към Барак, който е и посланик на САЩ в Тюркийе, в разговорите се присъединиха заместник-специалният пратеник за Близкия изток Морган Ортегус и други американски представители, съобщиха от ливанското президентство.

Това е четвъртото му посещение в Ливан от юни насам, в рамките на усилията на Вашингтон да затвърди примирието и да прокара по-широк план за стабилност.