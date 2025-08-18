ПОЛИТИКА
Американският пратеник призовава Израел да изпълни ангажиментите си за примирие
Четвъртото посещение на Том Барак в Бейрут е в момент, когато Ливан започва изпълнението на план за разоръжаване, срещу който се противопоставя "Хизбула", докато Израел бави пълното изтегляне на войските си въпреки ангажиментите си по примирието.
Мисията на Том Барак цели да предотврати връщането към война, като оказва натиск върху Израел и Хизбула да спазват споразумението. / AP
18 август 2025

Специалният пратеник на САЩ Том Барак призова Израел да изпълни задълженията си по споразумението за примирие в Ливан, предупреждавайки, че продължаващите забавяния могат да подкопаят крехкия напредък към стабилност.

„Мисля, че ливанското правителство изпълни своята част. Те направиха първата крачка. Сега Израел трябва да изпълни своята част от споразумението“, заяви Барак в Бейрут в понеделник след среща с ливанския президент Жозеф Аун.

Примирието, постигнато през ноември след опустошителна война между Израел и “Хизбула”, изисква Ливан да започне разоръжаването на групировката и да ограничи притежанието на оръжия само до държавните сили.

В замяна Израел е длъжен да изтегли напълно войските си от южен Ливан. Въпреки, че Бейрут започна процеса на разоръжаване, Израел продължава да поддържа военна окупация на пет гранични поста, които счита за стратегически, въпреки изтеклия срок през февруари.

Планът за действие

Към Барак, който е и посланик на САЩ в Тюркийе, в разговорите се присъединиха заместник-специалният пратеник за Близкия изток Морган Ортегус и други американски представители, съобщиха от ливанското президентство.

Това е четвъртото му посещение в Ливан от юни насам, в рамките на усилията на Вашингтон да затвърди примирието и да прокара по-широк план за стабилност.

Планът — подкрепен от кабинета на Ливан по-рано този месец — предвижда прилагането на Споразумението от Таиф от 1989 г., пълния държавен суверенитет върху територията на Ливан и изключителната власт на държавните институции при вземането на решения за война и мир.

Той също потвърждава резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, включително Резолюция 1701, която сложи край на конфликта между Израел и Хизбула през 2006 г.

Хизбула отказва да предаде оръжията си

Планът срещна силна съпротива от страна на “Хизбула”, която отказа да предаде своя арсенал. Премиерът Науф Салам обвини групировката в отправяне на „завоалирана заплаха за гражданска война, което е напълно неприемливо“.

През октомври 2023 г. избухнаха гранични сблъсъцимежду Израел и “Хизбула”, които през септември 2024 година препрастнаха в пълномащабна война. Конфликтът отне живота на над 4 000 души, включително лидера на “Хизбула” Хасан Насрала, и рани около 17 000 други.

Въпреки, че примирието овладя най-тежките сражения, Израел продължава почти ежедневните си удари в южен Ливан, твърдейки, че атаките му са насочени срещу дейности на “Хизбула”.

Мисията на Барак цели да предотврати връщане към война, като настоява и двете страни да спазват споразумението.

