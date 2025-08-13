СВЯТ
Най-малко 23 души са арестувани в столицата на САЩ, след като Тръмп федерализира полицията
Говорителката на Белия дом Каролайн Левит заяви, че Тръмп ще преследва и арестува всеки престъпник в столицата през следващия месец.
Според статистиката, Вашингтон е сред градовете в страната с най-висока престъпност. / AP
преди 9 часа

Общо 23 души бяха задържани, след като президентът Доналд Тръмп федерализира полицията в столицата на САЩ, съобщиха от Белия дом.

Говорителката Каролайн Левит заяви, че арестите са извършени за различни престъпления, включително убийства, престъпления, свързани с наркотици, избягване на плащане на транспортни такси, шофиране под въздействие на алкохол и други нарушения. Тя също така съобщи, че са иззети шест незаконни огнестрелни оръжия във вторник.

"Това е само началото," каза Левит пред репортери в Белия дом. "През следващия месец администрацията на Тръмп ще преследва и арестува всеки престъпник в района, който нарушава закона, подкопава обществената безопасност и застрашава американците спазващи законите."

Директорът на ФБР Каш Пател също потвърди броя на арестите и посочи, че това е само началото.

"Тепърва започваме. Федералните партньори се присъединиха към местната полиция и арестуваха общо 23 души. Когато позволите на добрите полицаи да си вършат работата, те могат бързо да изчистят улиците ни," коментира Пател в X.

Не е ясно как броят на арестите се сравнява със средностатистическа нощ преди полицията на Метрополитън да бъде поставена под федерален контрол, но Левит заяви, че около 850 полицаи и федерални агенти са били разположени по улиците на Вашингтон в понеделник вечер.

‘Ден на освобождение’

Тръмп също така разреши разполагането на Националната гвардия в града, но не е ясно дали войските вече са пристигнали във Вашингтон след обявлението в понеделник.

"Това е ден на освобождение във Вашингтон и ще си върнем столицата. Ще си я върнем," каза Тръмп в понеделник. "Разполагам Националната гвардия, за да помогне за възстановяването на реда и обществената безопасност във Вашингтон, и те ще могат да си вършат работата както трябва."

Тръмп отбеляза, че ще разположи 800 войници от Националната гвардия в столицата на САЩ и остави възможността за изпращане на още, като добави: "Ще доведем военните, ако е необходимо."

Според статистиката престъпността във Вашингтон, окръг Колумбия е сред най-високите в страната.

В градът се намират сградите на правителството на САЩ, включително Белия дом, Капитолия (Конгреса), Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Държавния департамент, ФБР, Тайните служби и други.

