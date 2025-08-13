Общо 23 души бяха задържани, след като президентът Доналд Тръмп федерализира полицията в столицата на САЩ, съобщиха от Белия дом.

Говорителката Каролайн Левит заяви, че арестите са извършени за различни престъпления, включително убийства, престъпления, свързани с наркотици, избягване на плащане на транспортни такси, шофиране под въздействие на алкохол и други нарушения. Тя също така съобщи, че са иззети шест незаконни огнестрелни оръжия във вторник.

"Това е само началото," каза Левит пред репортери в Белия дом. "През следващия месец администрацията на Тръмп ще преследва и арестува всеки престъпник в района, който нарушава закона, подкопава обществената безопасност и застрашава американците спазващи законите."

Директорът на ФБР Каш Пател също потвърди броя на арестите и посочи, че това е само началото.

"Тепърва започваме. Федералните партньори се присъединиха към местната полиция и арестуваха общо 23 души. Когато позволите на добрите полицаи да си вършат работата, те могат бързо да изчистят улиците ни," коментира Пател в X.

Не е ясно как броят на арестите се сравнява със средностатистическа нощ преди полицията на Метрополитън да бъде поставена под федерален контрол, но Левит заяви, че около 850 полицаи и федерални агенти са били разположени по улиците на Вашингтон в понеделник вечер.