Тюркийе няма да изпраща мироопазващи сили в Украйна, заявиха представители на Министерството на отбраната в четвъртък, опровергавайки спекулациите относно възможната роля на Анкара в гаранциите за сигурност след войната.

„Относно твърдението, че Тюркийе ще изпрати мироопазващи сили в Украйна, не би било правилно или точно да се прави оценка, базирана на прогнози, които все още не са поставени на конкретна основа,“ заявиха представители на министерството пред журналисти по време на седмичен брифинг.

Те подчертаха, че Тюркийе подкрепя всички искрени инициативи за прекратяване на конфликта, но предупредиха срещу прибързани предположения. „Тюркийе е страна, която насърчава мира и стабилността в своя регион и активно допринася за всички инициативи, насочени към постигането на тези цели,“ отбелязаха представителите.

„Въпреки това, между Русия и Украйна първо трябва да бъде постигнато примирие, след което трябва да се определи рамката на мисия с ясно дефиниран мандат, както и да се изясни степента на приноса на всяка страна,“ добавиха те.

Планирани технически посещения за нуждите на отбраната на Сирия

Министерството също така обяви, че Тюркийе планира технически посещения в Сирия, за да оцени нуждите от отбрана и да изготви съвместна пътна карта с Дамаск.

Меморандум за разбирателство за съвместно обучение и консултации, подписан на 13 август, има за цел да подобри отбранителния капацитет на Сирия чрез обучение, консултации и техническа подкрепа, като същевременно подпомага преструктурирането на сирийските въоръжени сили.