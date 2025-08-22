Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обсъди мирния процес между Русия и Украйна, както и последните събития в Газа, с френския си колега Еманюел Макрон.

В телефонен разговор в четвъртък, проведен по искане на френската страна, двамата лидери обсъдиха „двустранните отношения между Тюркийе и Франция, мирния процес между Русия и Украйна, последните събития в Газа, както и редица регионални и глобални въпроси“, съобщи Дирекцията за комуникации на Тюркийе в изявление, публикувано в турската социална платформа NSosyal.

Ердоган информира Макрон, че Тюркийе продължава усилията си за прекратяване на войната между Русия и Украйна чрез справедлив мир и отбеляза, че Анкара следи отблизо контактите, които се провеждат в Аляска и Вашингтон, окръг Колумбия.

Той също така подчерта, че „Тюркийе е готова да бъде домакин на всякакви инициативи, насочени към мирни преговори между Украйна и Русия“.

По отношение на Газа, Ердоган подчерта, че Тюркийе работи за осигуряване на примирие пред лицето на „голяма хуманитарна трагедия“, като акцентира, че „ескалиращата безразсъдност на Израел в преследването на плана си за окупация трябва да бъде ограничена“.

Двамата лидери се съгласиха да обсъдят тези въпроси по-подробно в рамките на Общото събрание на ООН, което ще се проведе през септември в Ню Йорк.

„Ердоган също така подчерта значението, което Тюркийе отдава на развитието на сътрудничеството с Франция, и заяви, че Тюркийе ще продължи да предприема стъпки за напредък в отношенията в различни области, особено в отбранителната индустрия“, се добавя в изявлението.