ТЮРКИЙЕ
3 мин. четене
Ердоган обсъди Газа и мирния процес между Русия и Украйна с Макрон
Турският президент Ердоган подчертава, че Анкара работи за осигуряване на примирие пред лицето на голяма хуманитарна трагедия в Газа.
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обсъжда мирния процес между Русия и Украйна със своя френски колега. / Reuters
преди 18 часа

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обсъди мирния процес между Русия и Украйна, както и последните събития в Газа, с френския си колега Еманюел Макрон.

В телефонен разговор в четвъртък, проведен по искане на френската страна, двамата лидери обсъдиха „двустранните отношения между Тюркийе и Франция, мирния процес между Русия и Украйна, последните събития в Газа, както и редица регионални и глобални въпроси“, съобщи Дирекцията за комуникации на Тюркийе в изявление, публикувано в турската социална платформа NSosyal.

Ердоган информира Макрон, че Тюркийе продължава усилията си за прекратяване на войната между Русия и Украйна чрез справедлив мир и отбеляза, че Анкара следи отблизо контактите, които се провеждат в Аляска и Вашингтон, окръг Колумбия.

Той също така подчерта, че „Тюркийе е готова да бъде домакин на всякакви инициативи, насочени към мирни преговори между Украйна и Русия“.

По отношение на Газа, Ердоган подчерта, че Тюркийе работи за осигуряване на примирие пред лицето на „голяма хуманитарна трагедия“, като акцентира, че „ескалиращата безразсъдност на Израел в преследването на плана си за окупация трябва да бъде ограничена“.

Двамата лидери се съгласиха да обсъдят тези въпроси по-подробно в рамките на Общото събрание на ООН, което ще се проведе през септември в Ню Йорк.

„Ердоган също така подчерта значението, което Тюркийе отдава на развитието на сътрудничеството с Франция, и заяви, че Тюркийе ще продължи да предприема стъпки за напредък в отношенията в различни области, особено в отбранителната индустрия“, се добавя в изявлението.

Франция благодари на Тюркийе

Междувременно Макрон заяви чрез платформата X, че двамата лидери споделят целта за прекратяване на „агресивната война“ на Русия срещу Украйна, като подчерта необходимостта от „прекратяване на военните действия и предоставяне на надеждни гаранции за сигурност“ за Киев.

Той благодари на Тюркийе за сътрудничеството ѝ в рамките на Коалицията на желаещите по този въпрос.

По отношение на Близкия изток Макрон осъди това, което той определи като последните решения на израелското правителство за започване на нова военна офанзива в Газа и разширяване на селищата в окупирания Западен бряг, особено в района E1.

Той заяви, че подобни действия „противоречат на усилията за мир“ и ще доведат само до „състояние на постоянна война“.

„Единственият път към мир и сигурност за всички в региона е в примирие, освобождаване на заложниците, предоставяне на хуманитарна помощ и преследване на политическо решение“, заяви Макрон.

Той отбеляза, че Франция работи в тясно сътрудничество с Тюркийе в подготовката на конференция за решението с две държави, която Париж ще съпредседателства заедно със Саудитска Арабия през септември в Ню Йорк.

