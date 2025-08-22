Постоянният представител на Тюркийе в ООН Ахмет Йълдъз заяви, че израелските политики подхранват нестабилността в Сирия и застрашават регионалната сигурност, като призова международната общност да премахне оставащите санкции и да подкрепи суверенитета на страната.
„Сирия продължава да заема важно място в международния дневен ред. Новият период изисква постоянни усилия за осигуряване на мир и стабилност на основата на суверенитета, териториалната цялост и националното единство на страната“, заяви Йълдъз на заседание на Съвета за сигурност на ООН в четвъртък.
Той подчерта, че „укрепването на сирийската администрация е от ключово значение за постигането на тази цел“, добавяйки: „Не трябва да позволяваме вниманието ни да се отклонява от основната задача за възстановяване на стабилността и сигурността в страната.“
Призовавайки за „премахване на оставащите санкции, за да може сирийската администрация да изпълнява задълженията си и да служи на своите граждани“, Йълдъз подчерта, че „централизирана администрация и обединена национална армия са незаменими“ за мира.
„Последните събития в Суейда отново демонстрират разрушителния и дестабилизиращ характер на израелските политики в региона“, каза той, предупреждавайки, че „дестабилизиращи действия, които застрашават единството, стабилността и благосъстоянието на Сирия, не трябва да бъдат толерирани.“
„Усилия, които подкопават суверенитета на Сирия или подхранват фрагментацията, носят сериозни рискове за по-широка регионална дестабилизация“, добави той.
‘Достоверни стъпки’
Насилието в Суейда избухна в средата на юли между бедуински племена и друзи. Правителствените сили се намесиха, за да потушат сблъсъците, докато Израел също се намеси и бомбардира Дамаск под претекст за защита на друската общност. По-късно беше обявено примирие, посредничено от САЩ.
Йълдъз посочи споразумението от 10 март между сирийското правителство и терористичната организация СДС, отбелязвайки: „Все още не сме видели достоверни стъпки от страна на ‘СДС’, които да намалят напрежението или да допринесат за среда на сигурност и доверие.“
„Трябва да се упражни допълнителен натиск върху ‘СДС’, която се стреми да удължи несигурността и да използва потенциални кризи за свои цели“, подчерта той.
На 10 март сирийското президентство обяви подписването на споразумение за интеграция на СДС в държавните институции, като потвърди териториалното единство на страната и отхвърли всякакви опити за разделение.
СДС е доминирана от терористичната група ЙПГ, сирийския клон на терористичната ПКК.
Йълдъз заяви, че „предстоящият период изисква ангажираност със сирийското правителство и по-тясно международно сътрудничество“, като повтори: „Тюркийе ще остане напълно ангажирана с тази визия.“
Сирийското правителство засилва усилията за сигурност след свалянето на Башар ал-Асад миналата година след 24 години на власт.
Асад избяга в Русия през декември, с което приключи режимът на партията Баас, която беше на власт от 1963 г. Ново правителство, водено от президента Ахмад ал Шараа, беше сформирано през януари.