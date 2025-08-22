Постоянният представител на Тюркийе в ООН Ахмет Йълдъз заяви, че израелските политики подхранват нестабилността в Сирия и застрашават регионалната сигурност, като призова международната общност да премахне оставащите санкции и да подкрепи суверенитета на страната.

„Сирия продължава да заема важно място в международния дневен ред. Новият период изисква постоянни усилия за осигуряване на мир и стабилност на основата на суверенитета, териториалната цялост и националното единство на страната“, заяви Йълдъз на заседание на Съвета за сигурност на ООН в четвъртък.

Той подчерта, че „укрепването на сирийската администрация е от ключово значение за постигането на тази цел“, добавяйки: „Не трябва да позволяваме вниманието ни да се отклонява от основната задача за възстановяване на стабилността и сигурността в страната.“

Призовавайки за „премахване на оставащите санкции, за да може сирийската администрация да изпълнява задълженията си и да служи на своите граждани“, Йълдъз подчерта, че „централизирана администрация и обединена национална армия са незаменими“ за мира.

„Последните събития в Суейда отново демонстрират разрушителния и дестабилизиращ характер на израелските политики в региона“, каза той, предупреждавайки, че „дестабилизиращи действия, които застрашават единството, стабилността и благосъстоянието на Сирия, не трябва да бъдат толерирани.“

„Усилия, които подкопават суверенитета на Сирия или подхранват фрагментацията, носят сериозни рискове за по-широка регионална дестабилизация“, добави той.

‘Достоверни стъпки’

Насилието в Суейда избухна в средата на юли между бедуински племена и друзи. Правителствените сили се намесиха, за да потушат сблъсъците, докато Израел също се намеси и бомбардира Дамаск под претекст за защита на друската общност. По-късно беше обявено примирие, посредничено от САЩ.