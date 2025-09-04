Израел планира да анексира 82 процента от окупирания Западен бряг, за да предотврати създаването на палестинска държава, заяви крайнодесният финансов министър Бецалел Смотрич в сряда.

„Израелският суверенитет ще бъде приложен върху 82 процента от територията“, каза Смотрич, лидер на крайнодясната партия „Религиозен ционизъм“, на пресконференция в Йерусалим.

„Време е да приложим израелския суверенитет в Юдея и Самария (Западния бряг) и веднъж завинаги да премахнем идеята за разделяне на нашата малка земя“, добави той.

Екстремисткият министър заяви, че палестинските въпроси ще бъдат управлявани от Палестинската автономия, която по-късно ще бъде заменена с това, което той нарече „регионални алтернативи за гражданско управление“.

Смотрич подчерта, че основният принцип на анексията е „максимална земя с минимално арабско население“.

„Никога няма да има, и не може да има, палестинска държава на нашата земя“, заяви той. „Ако Палестинската автономия се осмели да се изправи срещу нас и се опита да ни навреди, ще я унищожим, както правим с Хамас.“

Смотрич нарече анексията на окупирания Западен бряг „превантивна стъпка“ срещу действията на много държави, които се стремят да признаят палестинската държавност.