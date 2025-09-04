Израел планира да анексира 82 процента от окупирания Западен бряг, за да предотврати създаването на палестинска държава, заяви крайнодесният финансов министър Бецалел Смотрич в сряда.
„Израелският суверенитет ще бъде приложен върху 82 процента от територията“, каза Смотрич, лидер на крайнодясната партия „Религиозен ционизъм“, на пресконференция в Йерусалим.
„Време е да приложим израелския суверенитет в Юдея и Самария (Западния бряг) и веднъж завинаги да премахнем идеята за разделяне на нашата малка земя“, добави той.
Екстремисткият министър заяви, че палестинските въпроси ще бъдат управлявани от Палестинската автономия, която по-късно ще бъде заменена с това, което той нарече „регионални алтернативи за гражданско управление“.
Смотрич подчерта, че основният принцип на анексията е „максимална земя с минимално арабско население“.
„Никога няма да има, и не може да има, палестинска държава на нашата земя“, заяви той. „Ако Палестинската автономия се осмели да се изправи срещу нас и се опита да ни навреди, ще я унищожим, както правим с Хамас.“
Смотрич нарече анексията на окупирания Западен бряг „превантивна стъпка“ срещу действията на много държави, които се стремят да признаят палестинската държавност.
Няколко държави, включително Белгия, Франция, Великобритания, Канада и Австралия, обявиха планове да признаят палестинската държавност по време на предстоящите заседания на Общото събрание на ООН от 8 до 23 септември, присъединявайки се към 147 нации, които вече са го направили.
Смотрич призова премиера Бенямин Нетаняху „да вземе историческо решение да приложи израелския суверенитет върху всички открити територии в Юдея и Самария (окупирания Западен бряг).“
На 20 август Израел одобри мащабен проект за заселване, наречен E1, който цели да раздели окупирания Западен бряг на две части, като прекъсне връзката между северните градове Рамала и Наблус с Витлеем и Хеврон на юг, изолирайки окупирания Източен Йерусалим.
Международната общност, включително ООН, счита израелските селища за незаконни съгласно международното право.
ООН многократно е предупреждавала, че продължаващото разширяване на селищата застрашава жизнеспособността на решението за две държави, което се разглежда като ключово за разрешаването на дългогодишния палестинско-израелски конфликт.
В консултативно становище от юли миналата година Международният съд обяви израелската окупация на палестински територии за незаконна и призова за евакуация на всички селища в окупирания Западен бряг и Източен Йерусалим.