Русия и Съединените щати са в процес на организиране на следващия кръг от двустранни преговори, съобщи руската държавна информационна агенция РИА, цитирайки говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на фона на продължаващото напрежение около конфликта в Украйна.
Перспективите за дипломатически напредък обаче остават несигурни, тъй като Захарова заяви пред РИА Новости, че Киев и неговите съюзници отхвърлят възможността за компромис за уреждане на конфликта в Украйна.
Русия започна въздушна атака срещу Киев
Междувременно подразделенията за противовъздушна отбрана на Украйна бяха ангажирани с отблъскването на руската въздушна атака срещу Киев, съобщи в сряда военната администрация на столицата, тъй като националните предупреждения за въздушно нападение последваха предупрежденията от украинските военновъздушни сили за ракетни и безпилотни удари.
"В Киев са задействани средствата за противовъздушна отбрана! Останете в приютите, докато не бъде даден сигнал за прекратяване на опасността!", написа Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската Военна администрация, в приложението "Телеграм".
Русия обвързва бъдещите преговори за Украйна с признаването на териториални придобивки
По-рано руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва очаква преговорите между Русия и Украйна да продължат, но трябва да се признаят "новите териториални реалности" и да се формират нови системи за гаранции за сигурност.
"За да бъде мирът устойчив новите териториални реалности трябва да бъдат признати и формализирани в международни правни термини“, каза Лавров в интервю за индонезийския вестник Компас, публикувано на сайта на Руското външно министерство.
"Нова система гаранции за сигурността за Русия и Украйна трябва да се формира като интегрален елемент от архитектурата на равна и неделима сигурност в Евразия“, допълни той.
В непряка препратка към продължаващата опозиция на Москва срещу присъединяването на Украйна към НАТО, Лавров каза, че Москва очаква неутрален, извънблоков и безядрен статут на Украйна.
Украйна заяви, че не е работа на Русия да решава към какво може или не може да се присъедини Киев, докато НАТО казва, че Русия не може да има право на вето върху членството в алианса, който е създаден през 1949 г., за да се противодейства на заплахата от Съветския съюз.
Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп, който проведе двустранна среща с руския президент Владимир Путин в средата на август и впоследствие се срещна с украинския президент Володимир Зеленски и ключови европейски и натовски лидери в Белия дом в усилията си да се сложи край на войната, заяви във вторник, че е „много разочарован“ от руския лидер.
Тръмп е очаквал Зеленски и Путин да проведат среща след преговорите му с руския президент в Аляска.
Зеленски заяви, че Русия прави всичко възможно, за да осуети среща между него и Владимир Путин, докато Русия твърди, че дневният ред за такава среща не е готов.
Същевременно Лавров каза, че ръководителите на руската и украинската делегации поддържат директен контак.