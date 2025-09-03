Русия и Съединените щати са в процес на организиране на следващия кръг от двустранни преговори, съобщи руската държавна информационна агенция РИА, цитирайки говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на фона на продължаващото напрежение около конфликта в Украйна.

Перспективите за дипломатически напредък обаче остават несигурни, тъй като Захарова заяви пред РИА Новости, че Киев и неговите съюзници отхвърлят възможността за компромис за уреждане на конфликта в Украйна.

Русия започна въздушна атака срещу Киев

Междувременно подразделенията за противовъздушна отбрана на Украйна бяха ангажирани с отблъскването на руската въздушна атака срещу Киев, съобщи в сряда военната администрация на столицата, тъй като националните предупреждения за въздушно нападение последваха предупрежденията от украинските военновъздушни сили за ракетни и безпилотни удари.

"В Киев са задействани средствата за противовъздушна отбрана! Останете в приютите, докато не бъде даден сигнал за прекратяване на опасността!", написа Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската Военна администрация, в приложението "Телеграм".

Русия обвързва бъдещите преговори за Украйна с признаването на териториални придобивки

По-рано руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва очаква преговорите между Русия и Украйна да продължат, но трябва да се признаят "новите териториални реалности" и да се формират нови системи за гаранции за сигурност.

"За да бъде мирът устойчив новите териториални реалности трябва да бъдат признати и формализирани в международни правни термини“, каза Лавров в интервю за индонезийския вестник Компас, публикувано на сайта на Руското външно министерство.