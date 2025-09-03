СВЯТ
Русия и САЩ работят за организиране на нов кръг преговори, а Украйна изключва всякакви компромиси
Дипломатическите усилия продължават въпреки продължаващите въздушни удари и искането на Москва за признаване на териториалните ѝ придобивки в Украйна.
Мария Захарова, говорителка на руското външно министерство / AA
3 септември 2025

Русия и Съединените щати са в процес на организиране на следващия кръг от двустранни преговори, съобщи руската държавна информационна агенция РИА, цитирайки говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на фона на продължаващото напрежение около конфликта в Украйна.

Перспективите за дипломатически напредък обаче остават несигурни, тъй като Захарова заяви пред РИА Новости, че Киев и неговите съюзници отхвърлят възможността за компромис за уреждане на конфликта в Украйна.

Русия започна въздушна атака срещу Киев

Междувременно подразделенията за противовъздушна отбрана на Украйна бяха ангажирани с отблъскването на руската въздушна атака срещу Киев, съобщи в сряда военната администрация на столицата, тъй като националните предупреждения за въздушно нападение последваха предупрежденията от украинските военновъздушни сили за ракетни и безпилотни удари.

"В Киев са задействани средствата за противовъздушна отбрана! Останете в приютите, докато не бъде даден сигнал за прекратяване на опасността!", написа Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската Военна администрация, в приложението "Телеграм".

Русия обвързва бъдещите преговори за Украйна с признаването на териториални придобивки

По-рано руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва очаква преговорите между Русия и Украйна да продължат, но трябва да се признаят "новите териториални реалности" и да се формират нови системи за гаранции за сигурност.

а да бъде мирът устойчив новите териториални реалности трябва да бъдат признати и формализирани в международни правни термини“, каза Лавров в интервю за индонезийския вестник Компас, публикувано на сайта на Руското външно министерство.

"Нова система гаранции за сигурността за Русия и Украйна трябва да се формира като интегрален елемент от архитектурата на равна и неделима сигурност в Евразия“, допълни той.

В непряка препратка към продължаващата опозиция на Москва срещу присъединяването на Украйна към НАТО, Лавров каза, че Москва очаква неутрален, извънблоков и безядрен статут на Украйна.

Украйна заяви, че не е работа на Русия да решава към какво може или не може да се присъедини Киев, докато НАТО казва, че Русия не може да има право на вето върху членството в алианса, който е създаден през 1949 г., за да се противодейства на заплахата от Съветския съюз.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп, който проведе двустранна среща с руския президент Владимир Путин в средата на август и впоследствие се срещна с украинския президент Володимир Зеленски и ключови европейски и натовски лидери в Белия дом в усилията си да се сложи край на войната, заяви във вторник, че е „много разочарован“ от руския лидер.

Тръмп е очаквал Зеленски и Путин да проведат среща след преговорите му с руския президент в Аляска.

Зеленски заяви, че Русия прави всичко възможно, за да осуети среща между него и Владимир Путин, докато Русия твърди, че дневният ред за такава среща не е готов.

Същевременно Лавров каза, че ръководителите на руската и украинската делегации поддържат директен контак.

