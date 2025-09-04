Офицер от запаса от американската армия, който разкри израелски жестокости на места за разпределение на хуманитарна помощ в Газа, беше принудително изведен от заседание на Сената, след като прекъсна процедурата, за да обвини законодателите в съучастие в геноцид.

Подполковник Антъни Агилар, бивш Зелен барет, и капитан Джозефин Гилбо, бивш офицер от американското разузнаване, се изправиха по време на изслушване на Комисията по външни отношения на Сената във Вашингтон, заявявайки своя конституционен дълг да говорят срещу войната на Израел в Газа. Полицията на Капитолия ги изведе от залата.

Агилар — който стана разобличител срещу така наречената Фондация за хуманитарна помощ в Газа (GHF), спорен американски изпълнител, подкрепян от САЩ и управляващ обекти за помощ под израелски военен надзор — оттогава се превърна в изявен защитник на правата на палестинците. Той се появява в медиите, разказвайки за злоупотреби, които твърди, че е видял лично, включително убийството на гладуващо момче на име Амир.

"След службата ми в Газа станах активист, защитаващ правата на палестинците. Говоря, за да знае светът какво се случва," казва Агилар, припомняйки историята на Амир.

‘Проектирани смъртоносни клопки’

Агилар работи с подизпълнителя на GHF, UG Solutions, до май 2024 г., когато публично описва местата за разпределение на помощ в Газа като "проектирани капани за смърт." Той твърди, че израелските сили са насочвали изпълнителите да примамват отчаяни цивилни към пунктове за събиране с храна, преди да открият огън, да използват сълзотворен газ и минохвъргачки срещу тълпите, когато те напускат.

На 28 май той казва, че е видял момче на име Амир — босо, изтощено и носещо малка торба с ориз, леща и брашно — да му благодари на английски, преди да се върне към семейството си. Минутите по-късно, според Агилар, израелските сили откриват огън по тълпата.

"Амир постави ръцете си на лицето ми, целуна ме и каза 'благодаря.' След това беше застрелян заедно с останалите. Амир беше убит този ден," разказва Агилар.

Той разказва на американския коментатор Тъкър Карлсън: "Това малко момче не беше боец. Беше босо и гладуващо. И тогава беше застреляно."

Агилар твърди, че израелските офицери за връзка директно са командвали операциите, дори нареждайки на снайперисти да стрелят по деца, които се катерят по бариерите, за да избегнат да бъдат стъпкани. "Казаха ми много ясно: нашият клиент е израелската армия," припомня той.

Протест в Сената