Китай за първи път публично показа своите сухопътни, морски и въздушни ядрени сили по време на мащабен военен парад, отбелязващ победата срещу Япония и края на Втората световна война.
Проведеният в сряда парад, демонстрира пълната ядрена триада на Пекин, включително въздушно изстрелваната ракета с голям обсег JingLei-1, балистичната ракета, изстрелвана от подводница JuLang-3, междуконтиненталната балистична ракета с наземно базиране DongFeng-61, както и нов вариант на междуконтиненталната ракета DongFeng-31, според държавната новинарска агенция Синхуа.
Китайските държавни медии описаха оръжията като стратегическия „коз“ на страната, подчертавайки тяхната роля в „защитата на националния суверенитет, сигурност и достойнство“.
Анализатори отбелязаха, че разкриването на тези оръжия подчертава способността на Пекин да извършва ответни удари по суша, море и въздух — ключов елемент в съвременната ядрена стратегия за възпиране.
Парадът се провежда на фона на рекордно бързо разрастване на китайския ядрен арсенал.
Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), арсеналът на Пекин е достигнал около 600 бойни глави към началото на 2025 г., като броят им се увеличава с приблизително 100 бройни глави годишно от 2023 г. насам — най-бързият растеж сред всички ядрени сили.