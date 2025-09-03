ПОЛИТИКА
1 мин. четене
Китай разкри ядрена си триада на историческия парад за годишнината от края на Втората световна война
Първото публично представяне на ядрената триада на Пекин подчертава както разширяващите се възможности за възпиране, така и бързо нарастващия арсенал, който сега се оценява на 600 бойни глави.
Китайските държавни медии определиха оръжията като стратегически „коз“ на страната. (Снимка: АП) / AP
3 септември 2025

Китай за първи път публично показа своите сухопътни, морски и въздушни ядрени сили по време на мащабен военен парад, отбелязващ победата срещу Япония и края на Втората световна война.

Проведеният в сряда парад, демонстрира пълната ядрена триада на Пекин, включително въздушно изстрелваната ракета с голям обсег JingLei-1, балистичната ракета, изстрелвана от подводница JuLang-3, междуконтиненталната балистична ракета с наземно базиране DongFeng-61, както и нов вариант на междуконтиненталната ракета DongFeng-31, според държавната новинарска агенция Синхуа.

Китайските държавни медии описаха оръжията като стратегическия „коз“ на страната, подчертавайки тяхната роля в „защитата на националния суверенитет, сигурност и достойнство“.

Анализатори отбелязаха, че разкриването на тези оръжия подчертава способността на Пекин да извършва ответни удари по суша, море и въздух — ключов елемент в съвременната ядрена стратегия за възпиране.

Парадът се провежда на фона на рекордно бързо разрастване на китайския ядрен арсенал.

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), арсеналът на Пекин е достигнал около 600 бойни глави към началото на 2025 г., като броят им се увеличава с приблизително 100 бройни глави годишно от 2023 г. насам — най-бързият растеж сред всички ядрени сили.

