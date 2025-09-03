Китай за първи път публично показа своите сухопътни, морски и въздушни ядрени сили по време на мащабен военен парад, отбелязващ победата срещу Япония и края на Втората световна война.

Проведеният в сряда парад, демонстрира пълната ядрена триада на Пекин, включително въздушно изстрелваната ракета с голям обсег JingLei-1, балистичната ракета, изстрелвана от подводница JuLang-3, междуконтиненталната балистична ракета с наземно базиране DongFeng-61, както и нов вариант на междуконтиненталната ракета DongFeng-31, според държавната новинарска агенция Синхуа.

Китайските държавни медии описаха оръжията като стратегическия „коз“ на страната, подчертавайки тяхната роля в „защитата на националния суверенитет, сигурност и достойнство“.

Анализатори отбелязаха, че разкриването на тези оръжия подчертава способността на Пекин да извършва ответни удари по суша, море и въздух — ключов елемент в съвременната ядрена стратегия за възпиране.