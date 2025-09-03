Френският президент Еманюел Макрон критикува решението на САЩ да не издават визи на палестинските представители преди високопоставена среща на ООН относно конфликта между Израел и Палестина, наричайки този ход „неприемлив“.

„Решението на САЩ да не издават визи на палестински представители е неприемливо. Призоваваме тази мярка да бъде отменена и на палестинците да бъде позволено участие в съответствие със Споразумението за страната домакин“, заяви Макрон във вторник в платформата на американската социална медийна компания Екс.

Макрон съобщи, че е разговарял с престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, с когото ще съпредседателства на предстоящата Конференция за двудържавното решение, която ще се проведе на 22 септември в Ню Йорк.

„Нашата цел е да осигурим най-широк международен принос за решението на две държави, което е единственият начин да бъдат удовлетворени законните стремежи както на израелци, така и на палестинци“, добави той.

Френският президент подчерта, че конференцията ще включва прилагането на трайно прекратяване на огъня, освобождаването на всички заложници, доставката на значителна хуманитарна помощ за Газа и разполагането на мисия за стабилизация.

Той допълнително подчерта необходимостта от разоръжаването на Палестинското движение за съпротива - Хамас, отстраняването му от управлението в Газа, преструктурирането и укрепването на Палестинската власт, както и за пълното възстановяване на Ивицата.