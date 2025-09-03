СВЯТ
Макрон: Решението на САЩ да не издават визи на палестински представители е неприемливо
Еманюел Макрон призова САЩ да преразгледат решението си преди Общото събрание на ООН, на което Франция ще се застъпи за двудържавното решение
Френският президент Еманюел Макрон обяви, че Франция официално ще признае държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН през септември. / Reuters
3 септември 2025

Френският президент Еманюел Макрон критикува решението на САЩ да не издават визи на палестинските представители преди високопоставена среща на ООН относно конфликта между Израел и Палестина, наричайки този ход „неприемлив“.

Решението на САЩ да не издават визи на палестински представители е неприемливо. Призоваваме тази мярка да бъде отменена и на палестинците да бъде позволено участие в съответствие със Споразумението за страната домакин“, заяви Макрон във вторник в платформата на американската социална медийна компания Екс.

Макрон съобщи, че е разговарял с престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, с когото ще съпредседателства на предстоящата Конференция за двудържавното решение, която ще се проведе на 22 септември в Ню Йорк.

„Нашата цел е да осигурим най-широк международен принос за решението на две държави, което е единственият начин да бъдат удовлетворени законните стремежи както на израелци, така и на палестинци“, добави той.

Френският президент подчерта, че конференцията ще включва прилагането на трайно прекратяване на огъня, освобождаването на всички заложници, доставката на значителна хуманитарна помощ за Газа и разполагането на мисия за стабилизация.

Той допълнително подчерта необходимостта от разоръжаването на Палестинското движение за съпротива - Хамас, отстраняването му от управлението в Газа, преструктурирането и укрепването на Палестинската власт, както и за пълното възстановяване на Ивицата.

„Никаква офанзива, опит за анексия или принудително разселване на населението няма да отклонят инерцията, която създадохме с престолонаследника – инерция, към която вече се присъединиха много партньори“, отбеляза той.

Според Макрон конференцията има за цел да служи като „решаващ повратен момент“ за мира и сигурността в региона.

Миналата седмица администрацията на президента Доналд Тръмп спря одобренията за визи за почти всички притежатели на палестински паспорти, включително президента Махмуд Абас, като ефективно им попречи да пътуват до Ню Йорк за срещите на ООН в момент, когато няколко европейски страни се готвят да признаят Държавата Палестина.

От октомври 2023 г., израелските атаки в Газа са убили почти 63 500 палестинци и са оставили региона опустошен и с тежки проблеми с глада.

Миналия ноември Международният наказателен съд в Хага издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.

Освен това срещу Израел е заведено дело за геноцид в Международният наказателен съд заради войната срещу анклава.

