Администрацията на Тръмп промени позицията си, след като се сблъска с остра критика относно заплахата да спре финансирането от най-малко 1,9 млрд. долара за подготовка за природни бедствия, за щатите и градовете в САЩ, които бойкотират Израел или израелските компании.

Министерството на вътрешната сигурност премахна спорна клауза от вътрешните си условия, изискваше получателите на безвъзмездни средства да избягват да подкрепят усилията за прекъсване на търговските връзки с израелски фирми или с компании, които правят бизнес в или с Израел.

По-ранният текст, добавен за първи път през април, гласи, че кандидатите „не трябва да подкрепят прекъсването на търговските отношения или по други начини да ограничават търговските отношения с израелските компании или с компании, които правят бизнес в или с Израел".

Клаузата беше тихомълком премахната, след като медиите съобщеха, че публикуваните в петък 11 нови федерални известия за безвъзмездни средства съдържат старите условия, което предизвика обществено възмущение и обвинения в политически натиск..

„НЯМА изискване на Федералната агенция за управление при извънредни ситуации (ФЕМА), свързано с Израел, в нито едно от текущите известия. Нито един щат не е загубил финансиране и не са наложени нови условия", пише Министерството на вътрешните работи на САЩ в X, използвайки акроним за възможност за финансиране.