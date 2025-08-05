СВЯТ
САЩ се отказаха да спрат федералното финансиране срещу природни бедствия
Администрацията на Тръмп се отказа от заплахата си да спре федералното финансиране срещу природни бедствия за щати, които бойкотират израелските компании
Условието се отнасяше за финансиране от най-малко 1,9 млрд. долара, на което щатите, за закупуване на екипировка за спасително-издирвателни операции / Reuters
5 август 2025

Администрацията на Тръмп промени позицията си, след като се сблъска с остра критика относно заплахата да спре финансирането от най-малко 1,9 млрд. долара за подготовка за природни бедствия, за щатите и градовете в САЩ, които бойкотират Израел или израелските компании.

Министерството на вътрешната сигурност премахна спорна клауза от вътрешните си условия, изискваше получателите на безвъзмездни средства да избягват да подкрепят усилията за прекъсване на търговските връзки с израелски фирми или с компании, които правят бизнес в или с Израел.

По-ранният текст, добавен за първи път през април, гласи, че кандидатите „не трябва да подкрепят прекъсването на търговските отношения или по други начини да ограничават търговските отношения с израелските компании или с компании, които правят бизнес в или с Израел".

Клаузата беше тихомълком премахната, след като медиите съобщеха, че публикуваните в петък 11 нови федерални известия за безвъзмездни средства съдържат старите условия, което предизвика обществено възмущение и обвинения в политически натиск..

„НЯМА изискване на Федералната агенция за управление при извънредни ситуации (ФЕМА), свързано с Израел, в нито едно от текущите известия. Нито един щат не е загубил финансиране и не са наложени нови условия", пише Министерството на вътрешните работи на САЩ в X, използвайки акроним за възможност за финансиране.

„Безвъзмездните средства на ФЕМА се регулират съгласно съществуващото законодателство и политика, а не спаред политически лакмусови тестове.“

В изявлението се добавя: „Министерствот ще прилага всички закони и политики срещу дискриминация, включително тези, свързани с Движението за бойкот, оттегляне на инвестиции и санкции (BDS) - кампания, предназначена да окаже икономически натиск върху Израел да сложи край на окупацията в палестински територии, което е основано на антисемитизъм. Тези, които участват в расова дискриминация, не трябва да получават нито един долар федерално финансиране.“

Оттегленото изискване се отнасяше до широк спектър от критични програми — включително спешна храна и подслон, сигурност на пристанищата и операции по издирване и спасяване — и предизвика недоволство дори сред привържениците на на Тръмп от MAGA (Make America Great Again),

„Отказвате на американците, които не подкрепят геноцида, извършван от вашите приятели. Тръмп напълно предаде Америка заради Нетаняху,“ написа политическият коментатор Кандис Оуенс .

