Десетки хиляди се събраха в Истанбул, за да протестират срещу геноцида на Израел
Демонстранти маршируваха от площад Беязит до джамията "Айя София", призовавайки за спешни международни действия за прекратяване на страданията в Газа.
Израелската военна кампания е опустошила анклава и е довела до смъртни случаи от глад и недоимък. / AA
11 август 2025

Десетки хиляди протестиращи в подкрепа на Палестина се събраха на площад Беязит в Истанбул в събота вечер след вечерните молитви, за да изразят несъгласието си с продължаващия геноцид и принудителния глад в Газа, извършвани от Израел.

Демонстрацията, в която участваха както неправителствени организации, така и много граждани, продължи с шествие към историческата джамия „Аясофия“.

Участниците се стремиха да повишат осведомеността за хуманитарната криза и да изразят солидарност с народа на Газа на фона на ескалиращото насилие и сериозния недостиг на храна и медицински консумативи.

Организаторите призоваха международната общност да предприеме спешни действия за прекратяване на страданията.

Израел се сблъсква с нарастващо възмущение заради геноцида в Газа, където от октомври 2023 г. са убити над 61 000 души.

Военната кампания опустоши анклава и доведе до смъртни случаи от глад и изтощение.

През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.

Израел също така е изправен пред дело за геноцид в Международния съд заради войната срещу анклава.

