Десетки хиляди протестиращи в подкрепа на Палестина се събраха на площад Беязит в Истанбул в събота вечер след вечерните молитви, за да изразят несъгласието си с продължаващия геноцид и принудителния глад в Газа, извършвани от Израел.

Демонстрацията, в която участваха както неправителствени организации, така и много граждани, продължи с шествие към историческата джамия „Аясофия“.

Участниците се стремиха да повишат осведомеността за хуманитарната криза и да изразят солидарност с народа на Газа на фона на ескалиращото насилие и сериозния недостиг на храна и медицински консумативи.

Организаторите призоваха международната общност да предприеме спешни действия за прекратяване на страданията.

Израел се сблъсква с нарастващо възмущение заради геноцида в Газа, където от октомври 2023 г. са убити над 61 000 души.