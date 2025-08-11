Десетки хиляди протестиращи в подкрепа на Палестина се събраха на площад Беязит в Истанбул в събота вечер след вечерните молитви, за да изразят несъгласието си с продължаващия геноцид и принудителния глад в Газа, извършвани от Израел.
Демонстрацията, в която участваха както неправителствени организации, така и много граждани, продължи с шествие към историческата джамия „Аясофия“.
Участниците се стремиха да повишат осведомеността за хуманитарната криза и да изразят солидарност с народа на Газа на фона на ескалиращото насилие и сериозния недостиг на храна и медицински консумативи.
Организаторите призоваха международната общност да предприеме спешни действия за прекратяване на страданията.
Израел се сблъсква с нарастващо възмущение заради геноцида в Газа, където от октомври 2023 г. са убити над 61 000 души.
Военната кампания опустоши анклава и доведе до смъртни случаи от глад и изтощение.
През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.
Израел също така е изправен пред дело за геноцид в Международния съд заради войната срещу анклава.