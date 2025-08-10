ТЮРКИЙЕ
1 мин. четене
Решението на Израел да окупира Газа е "абсолютно неприемливо": Ердоган
Тюркийе продължава дипломатическите усилия за постигане на прекратяване на огъня в Газа, заяви турският президент Ердоган на палестинския си колега Абас в телефонен разговор.
Решението на Израел да окупира Газа е "абсолютно неприемливо": Ердоган
Ердоган отново потвърди по време на разговора, че Турция ще продължи да подкрепя Палестина. / AA
10 август 2025

Решението на Израел да поеме военен контрол над Газа е „абсолютно неприемливо“, заяви президентът Реджеп Тайип Ердоган в телефонен разговор с палестинския президент Махмуд Абас.

Двамата лидери обсъдиха атаките на Израел срещу Газа и последните развития в региона, съобщи Дирекцията по комуникации на Тюркийе в събота.

Препоръчано

По време на разговора Ердоган подчерта, че Тюркийе ще продължи да подкрепя Палестина.

Той определи изявленията на Франция, Великобритания и Канада относно възможното признаване на палестинската държава като ценни и отбеляза нарастващата вълна от критики към Израел на Запад. Ердоган добави, че Тюркийе ще продължи усилията си за мир в региона.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us