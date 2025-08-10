Решението на Израел да поеме военен контрол над Газа е „абсолютно неприемливо“, заяви президентът Реджеп Тайип Ердоган в телефонен разговор с палестинския президент Махмуд Абас.

Двамата лидери обсъдиха атаките на Израел срещу Газа и последните развития в региона, съобщи Дирекцията по комуникации на Тюркийе в събота.