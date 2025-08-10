10 август 2025
Решението на Израел да поеме военен контрол над Газа е „абсолютно неприемливо“, заяви президентът Реджеп Тайип Ердоган в телефонен разговор с палестинския президент Махмуд Абас.
Двамата лидери обсъдиха атаките на Израел срещу Газа и последните развития в региона, съобщи Дирекцията по комуникации на Тюркийе в събота.
По време на разговора Ердоган подчерта, че Тюркийе ще продължи да подкрепя Палестина.
Той определи изявленията на Франция, Великобритания и Канада относно възможното признаване на палестинската държава като ценни и отбеляза нарастващата вълна от критики към Израел на Запад. Ердоган добави, че Тюркийе ще продължи усилията си за мир в региона.