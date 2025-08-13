ТЮРКИЙЕ
Сирийският външен министър ще посети Тюркийе в сряда
Анкара потвърди посещението на Асад Хасан аш Шабани на 13 август
Сирийският външен министър Асад Хасан аш Шабани ще посети Анкара / AA
Сирийският външен министър Асад Хасан аш Шабани ще посети Тюркийе в сряда, съобщи турското Министерство на външните работи в официално изявление.

"Външният министър на Сирия Асад Хасан аш Шабани, ще е на посещение в Тюркийе на 13 август 2025 г.", се казва в изявлението на министерството, без да се предоставя подробностти относно програмата за посещението на Шабани.

Посещението се осъществява на фона на продължаващите дипломатически усилия в региона и засилени дискусии по хуманитарните и политическите въпроси, свързани със Сирия и нейните съседи.

