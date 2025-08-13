Сирийският външен министър Асад Хасан аш Шабани ще посети Тюркийе в сряда, съобщи турското Министерство на външните работи в официално изявление.

