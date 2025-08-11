Турският президент Реджеп Тайип Ердоган приветства напредъка в мирния процес между Азербайджан и Армения по време на телефонен разговор с азербайджанския си колега Илхам Алиев.

По време на разговора са обсъдени отношенията между Тюркийе и Азербайджан, както и регионални въпроси, според информация от Дирекцията по комуникации на Тюркийе.

Ердоган определи последния напредък към мир между Азербайджан и Армения като обнадеждаващ, добавяйки, че установяването на траен мир и стабилна среда ще допринесе за мира и стабилността в целия регион.

Тюркийе ще продължи да предоставя необходимата подкрепа за постигането на тази цел, заяви той.