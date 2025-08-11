ТЮРКИЙЕ
Турският президент приветства напредъка в мирния процес между Азербайджан и Армения
Реджеп Тайип Ердоган заяви по време на телефонен разговор с азербайджанския си колега Илхам Алиев, че Тюркийе ще продължи да предоставя необходимата подкрепа за мир.
11 август 2025

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган приветства напредъка в мирния процес между Азербайджан и Армения по време на телефонен разговор с азербайджанския си колега Илхам Алиев.

По време на разговора са обсъдени отношенията между Тюркийе и Азербайджан, както и регионални въпроси, според информация от Дирекцията по комуникации на Тюркийе.

Ердоган определи последния напредък към мир между Азербайджан и Армения като обнадеждаващ, добавяйки, че установяването на траен мир и стабилна среда ще допринесе за мира и стабилността в целия регион.

Тюркийе ще продължи да предоставя необходимата подкрепа за постигането на тази цел, заяви той.

В петък президентът Алиев, арменският премиер Никол Пашинян и президентът на САЩ Доналд Тръмп подписаха съвместна декларация на тристранна среща на върха в Белия дом.

Споразумението има за цел да сложи край на десетилетия на конфликти между съседите в Южния Кавказ, като включва ангажименти за прекратяване на военните действия, отваряне на транспортни маршрути и нормализиране на отношенията.

Армения и Азербайджан са водили серия от трансгранични войни от края на 80-те години на миналия век, включително най-скоро през 2020 г., когато Азербайджан освободи своята територия Карабах.

