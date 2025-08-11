Турският президент Реджеп Тайип Ердоган приветства напредъка в мирния процес между Азербайджан и Армения по време на телефонен разговор с азербайджанския си колега Илхам Алиев.
По време на разговора са обсъдени отношенията между Тюркийе и Азербайджан, както и регионални въпроси, според информация от Дирекцията по комуникации на Тюркийе.
Ердоган определи последния напредък към мир между Азербайджан и Армения като обнадеждаващ, добавяйки, че установяването на траен мир и стабилна среда ще допринесе за мира и стабилността в целия регион.
Тюркийе ще продължи да предоставя необходимата подкрепа за постигането на тази цел, заяви той.
В петък президентът Алиев, арменският премиер Никол Пашинян и президентът на САЩ Доналд Тръмп подписаха съвместна декларация на тристранна среща на върха в Белия дом.
Споразумението има за цел да сложи край на десетилетия на конфликти между съседите в Южния Кавказ, като включва ангажименти за прекратяване на военните действия, отваряне на транспортни маршрути и нормализиране на отношенията.
Армения и Азербайджан са водили серия от трансгранични войни от края на 80-те години на миналия век, включително най-скоро през 2020 г., когато Азербайджан освободи своята територия Карабах.