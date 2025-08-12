Затвор в Колорадо беше евакуиран, докато един от най-големите горски пожари в историята на щата продължава да се разраства. Властите предупредиха жителите на отдалечени райони да бъдат готови да напуснат домовете си в неделя, тъй като силните ветрове и ниската влажност подхранват пламъците.
Заповеди за евакуация вече са издадени за планински общности, тъй като пожарът „Лий“ е обхванал повече от 433 квадратни километра (167 квадратни мили) в окръзите Гарфийлд и Рио Бланко, като само 6 процента от него е овладян. Няма съобщения за пострадали или за нанесени щети на сгради.
Всички 179 затворници бяха безопасно преместени от поправителния център в Райфъл в събота „от изобилие на предпазливост“, съобщиха от Департамента по корекции на Колорадо в изявление. Те бяха временно прехвърлени на около 240 километра (150 мили) до поправителния комплекс в Буена Виста, уточниха от департамента.
Пожарът „Лий“, който се разпространява през гори и храсти на около 400 километра (250 мили) западно от Денвър, вече е шестият по големина единичен пожар в историята на щата, според Дивизията за превенция и контрол на пожарите в Колорадо.
Повече от хиляда пожарникари се борят с огъня, като се опитват да задържат пламъците на запад от магистрала Колорадо 13 и на север от окръжен път 5, съобщиха властите.
Здравните власти издадоха предупреждения за качеството на въздуха, свързани с дима от пожара „Лий“ и пожара „Елк“, който обхваща 60 квадратни километра (23 квадратни мили) и гори точно на изток.
В Южна Калифорния екипите постигнаха 62 процента овладяване на пожара „Каньон“, който обхваща 20 квадратни километра (8 квадратни мили). Този пожар наложи евакуации и унищожи седем сгради, след като избухна в четвъртък близо до границата между окръзите Лос Анджелис и Вентура.
Трима пожарникари са пострадали, включително началник на батальон, който е сериозно ранен, след като пикапът му се преобърна в стръмен терен.
Пожарът „Гифорд“, най-големият пожар в Калифорния за тази година, е изпепелил поне 466 квадратни километра (180 квадратни мили) в окръзите Санта Барбара и Сан Луис Обиспо от избухването си на 1 август. Към неделя той беше овладян на 21 процента.