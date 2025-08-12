Затвор в Колорадо беше евакуиран, докато един от най-големите горски пожари в историята на щата продължава да се разраства. Властите предупредиха жителите на отдалечени райони да бъдат готови да напуснат домовете си в неделя, тъй като силните ветрове и ниската влажност подхранват пламъците.

Заповеди за евакуация вече са издадени за планински общности, тъй като пожарът „Лий“ е обхванал повече от 433 квадратни километра (167 квадратни мили) в окръзите Гарфийлд и Рио Бланко, като само 6 процента от него е овладян. Няма съобщения за пострадали или за нанесени щети на сгради.

Всички 179 затворници бяха безопасно преместени от поправителния център в Райфъл в събота „от изобилие на предпазливост“, съобщиха от Департамента по корекции на Колорадо в изявление. Те бяха временно прехвърлени на около 240 километра (150 мили) до поправителния комплекс в Буена Виста, уточниха от департамента.

Пожарът „Лий“, който се разпространява през гори и храсти на около 400 километра (250 мили) западно от Денвър, вече е шестият по големина единичен пожар в историята на щата, според Дивизията за превенция и контрол на пожарите в Колорадо.

Повече от хиляда пожарникари се борят с огъня, като се опитват да задържат пламъците на запад от магистрала Колорадо 13 и на север от окръжен път 5, съобщиха властите.