Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще посети Тиендзин, Китай, от 31 август до 1 септември, за да участва в 25-ата среща на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) като почетен гост, съобщи директорът по комуникации на Турция Бурханетин Дуран в петък чрез публикация в турската социална платформа NSosyal.

Посещението бележи първото пътуване на Ердоган до Китай за последните пет години и се случва на фона на засилващите се стратегически връзки между Анкара и Пекин. По време на срещата на върха Ердоган ще изнесе реч в разширена сесия на ШОС и ще проведе двустранни разговори с китайския президент Си Дзинпин, както и с други участващи лидери.

Тазгодишната среща на върха на ШОС има особено значение на фона на глобалните сътресения, като остава неясно бъдещето на примирието между Русия и Украйна, а световната икономика продължава да се възстановява от тарифните политики на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп.

„С участието си в срещата на върха на ШОС, Тюркийе цели да утвърди присъствието си, да укрепи двустранните връзки и да се ангажира многостранно в рамките на организацията“, заяви Мехмет Озкан, професор по международни отношения в Националния университет по отбрана на Турция.

„Тюркийе не разглежда ШОС като блок, доминиран от една единствена държава,“ каза той пред TRT World. „По-скоро я вижда като потенциална възходяща многостранна алтернатива на доминирания от Запада международен ред.“

Тюркийе е диалогов партньор на ШОС от 2012 г., като е първата и единствена страна от НАТО, която получава този статут, което отразява усилията на Анкара да балансира западните си съюзи с по-дълбоко ангажиране в Евразия. ШОС, основана през 2001 г. от Китай, Русия и централноазиатски държави, се фокусира върху регионалната сигурност, икономическото сътрудничество и борбата с тероризма. Пълноправни членове сега са Индия, Пакистан, Иран и Беларус.

При управлението на Ердоган Тюркийе засили връзките си с ШОС, като през 2017 г. председателстваше Енергийния клуб на организацията и увеличи търговията с ключови членове като Китай и Русия.

„Има естествена връзка между Тюркийе и ШОС, тъй като три от основателите ѝ — Казахстан, Киргизстан и Узбекистан — са тюркоезични,“ каза бившият премиер на Киргизстан Джоомарт Оторбаев, подчертавайки конструктивната позиция на Анкара в рамките на блока.

„Присъствието на президента Ердоган на срещата на върха в Тиендзин ще укрепи връзките между тюркските нации,“ заяви Оторбаев пред TRT World от Бишкек. Той предрече, че Анкара може да стане пълноправен член в бъдеще.

Миналата година Ердоган изрази желание Тюркийе да стане пълноправен член на ШОС. „Нашата цел е да станем постоянен член. Тюркийе трябва да се присъедини към 'Шанхайската петорка' като постоянен член, вместо да бъде наблюдателна държава,“ заяви той на пресконференция.