Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще посети Тиендзин, Китай, от 31 август до 1 септември, за да участва в 25-ата среща на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) като почетен гост, съобщи директорът по комуникации на Турция Бурханетин Дуран в петък чрез публикация в турската социална платформа NSosyal.
Посещението бележи първото пътуване на Ердоган до Китай за последните пет години и се случва на фона на засилващите се стратегически връзки между Анкара и Пекин. По време на срещата на върха Ердоган ще изнесе реч в разширена сесия на ШОС и ще проведе двустранни разговори с китайския президент Си Дзинпин, както и с други участващи лидери.
Тазгодишната среща на върха на ШОС има особено значение на фона на глобалните сътресения, като остава неясно бъдещето на примирието между Русия и Украйна, а световната икономика продължава да се възстановява от тарифните политики на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп.
„С участието си в срещата на върха на ШОС, Тюркийе цели да утвърди присъствието си, да укрепи двустранните връзки и да се ангажира многостранно в рамките на организацията“, заяви Мехмет Озкан, професор по международни отношения в Националния университет по отбрана на Турция.
„Тюркийе не разглежда ШОС като блок, доминиран от една единствена държава,“ каза той пред TRT World. „По-скоро я вижда като потенциална възходяща многостранна алтернатива на доминирания от Запада международен ред.“
Тюркийе е диалогов партньор на ШОС от 2012 г., като е първата и единствена страна от НАТО, която получава този статут, което отразява усилията на Анкара да балансира западните си съюзи с по-дълбоко ангажиране в Евразия. ШОС, основана през 2001 г. от Китай, Русия и централноазиатски държави, се фокусира върху регионалната сигурност, икономическото сътрудничество и борбата с тероризма. Пълноправни членове сега са Индия, Пакистан, Иран и Беларус.
При управлението на Ердоган Тюркийе засили връзките си с ШОС, като през 2017 г. председателстваше Енергийния клуб на организацията и увеличи търговията с ключови членове като Китай и Русия.
„Има естествена връзка между Тюркийе и ШОС, тъй като три от основателите ѝ — Казахстан, Киргизстан и Узбекистан — са тюркоезични,“ каза бившият премиер на Киргизстан Джоомарт Оторбаев, подчертавайки конструктивната позиция на Анкара в рамките на блока.
„Присъствието на президента Ердоган на срещата на върха в Тиендзин ще укрепи връзките между тюркските нации,“ заяви Оторбаев пред TRT World от Бишкек. Той предрече, че Анкара може да стане пълноправен член в бъдеще.
Миналата година Ердоган изрази желание Тюркийе да стане пълноправен член на ШОС. „Нашата цел е да станем постоянен член. Тюркийе трябва да се присъедини към 'Шанхайската петорка' като постоянен член, вместо да бъде наблюдателна държава,“ заяви той на пресконференция.
ШОС еволюира от групата „Шанхайската петорка“, създадена през 1996 г. от Китай, Казахстан, Киргизстан, Русия и Таджикистан. Първоначално организацията е създадена за насърчаване на сътрудничеството и справяне с регионалните икономически и сигурностни предизвикателства сред своите членове. През последните 25 години тя значително се разшири — както по членство, така и по обхват — включвайки широк спектър от въпроси като търговия, технологии, опазване на околната среда, възобновяема енергия, устойчиво развитие, както и културни и младежки обмен.
Коментирайки ролята на Тюркийе като единствената страна от НАТО, свързана с евразийския блок, Оторбаев каза: „ШОС не е антизападна. Тя не е 'анти' нищо — тя е за приятелство и сътрудничество в Евразия. Всички евразийски държави, включително Турция, са добре дошли като членове, партньори или наблюдатели.“
Озкан от Националния университет по отбрана на Турция обясни, че Анкара има две основни цели на срещата на върха на ШОС в Тиендзин. „Първо, тя иска да демонстрира не-западна ориентация в своята външна политика и да задълбочи отношенията с държавите, представени в ШОС,“ каза той.
„Второ, вероятно ще повдигне въпроса за Газа, поне в частни разговори. Може също така да сподели перспективи за Украйна или да участва в странични срещи, които биха могли да подготвят почвата за бъдещ диалог на лидерско ниво,“ добави Озкан.
Отвъд многостранния форум посещението на Ердоган подчертава задълбочаващите се двустранни връзки между Анкара и Пекин. „Отношенията между Тюркийе и Китай вече са в положителна траектория, а провеждането на тази среща в Китай вероятно ще допринесе допълнително за този импулс,“ отбеляза Озкан.
Хенри Хуияо Уанг, основател и президент на Центъра за глобализация на Китай (CCG) и бивш съветник на Държавния съвет, също похвали ролята на Турция в насърчаването на световния мир.
„Турция, като член на НАТО и наблюдателна държава в ШОС, споделя силно партньорство с Китай в напредъка на мира,“ каза Уанг пред TRT World, отбелязвайки посредничеството на Анкара в Черноморския зърнен коридор и текущите усилия за мир между Русия и Украйна, както и за разрешаване на конфликти в Близкия изток.
Уанг подчерта призивите на Ердоган за реформи в ООН, описвайки ги като допълващи визията на Китай за по-включващ глобален ред. „Глобалният юг трябва да има по-силен глас, а сегашната структура трябва по-добре да отразява влиянието на възникващите икономики,“ каза Уанг, акцентирайки върху необходимостта от многостранно сътрудничество за справяне с глобалните кризи.
Озкан заяви, че същността на евразийската политика на Тюркийе е „свързване, но не зависимост,“ отбелязвайки, че Анкара търси връзки както със Запада, така и с незападните нации, като избягва зависимост от която и да е отделна сила. „Затова Тюркийе се идентифицира като част от Запада, но същевременно и като част от незапада и Глобалния юг,“ обясни той.
Присъствието на Ердоган на срещата на върха на ШОС през 2025 г. идва, докато блокът отбелязва своята 25-годишнина и на фона на геополитически сътресения. Анализатори отбелязаха, че двойната роля на Тюркийе — като член на НАТО и диалогов партньор в евразийска инициатива — я позиционира уникално като мост между Изтока и Запада.