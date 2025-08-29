Турският и украинският президенти обсъдиха двустранните отношения, мирния процес между Украйна и Русия, както и регионални и глобални въпроси по време на телефонен разговор.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган информира своя украински колега Володимир Зеленски, че Анкара следи отблизо контактите в Аляска и Вашингтон, според изявление, публикувано в четвъртък на турската социална платформа NSosyal от Дирекцията за комуникации на Тюркийе.

Разговорът се проведе само часове след руска атака срещу Киев, при която загинаха най-малко 14 цивилни, включително деца. Ударени бяха жилищни райони и друга гражданска инфраструктура, което предизвика остра критика от страна на лидерите на ЕС и западните съюзници.

Ердоган „подчерта, че Тюркийе продължава усилията си за осигуряване на край на войната с траен мир“, се казва в изявлението.