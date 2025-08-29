Турският и украинският президенти обсъдиха двустранните отношения, мирния процес между Украйна и Русия, както и регионални и глобални въпроси по време на телефонен разговор.
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган информира своя украински колега Володимир Зеленски, че Анкара следи отблизо контактите в Аляска и Вашингтон, според изявление, публикувано в четвъртък на турската социална платформа NSosyal от Дирекцията за комуникации на Тюркийе.
Разговорът се проведе само часове след руска атака срещу Киев, при която загинаха най-малко 14 цивилни, включително деца. Ударени бяха жилищни райони и друга гражданска инфраструктура, което предизвика остра критика от страна на лидерите на ЕС и западните съюзници.
Ердоган „подчерта, че Тюркийе продължава усилията си за осигуряване на край на войната с траен мир“, се казва в изявлението.
Той също така „подчерта, че е възможно справедливо решение на войната между Украйна и Русия, като акцентира върху необходимостта от засилване на преговорите между двете страни, и изрази готовността на Тюркийе да направи всичко възможно за улесняване на високопоставени контакти, които да проправят пътя към мир.“
Той също така отбеляза, че с установяването на мир Тюркийе ще продължи да допринася за сигурността на Украйна.
Ердоган поздрави Украйна и по случай Деня на независимостта ѝ по време на разговора, съобщиха от дирекцията.