ПОЛИТИКА
1 мин. четене
Тюркийе е готова да улесни провеждането на преговори между Украйна и Русия
Ердоган подчерта, че Тюркийе продължава усилията си, за да гарантира, че войната в Украйна ще приключи с траен мир.
Тюркийе е готова да улесни провеждането на преговори между Украйна и Русия
Ердоган Зеленски / AA Archive
29 август 2025

Турският и украинският президенти обсъдиха двустранните отношения, мирния процес между Украйна и Русия, както и регионални и глобални въпроси по време на телефонен разговор.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган информира своя украински колега Володимир Зеленски, че Анкара следи отблизо контактите в Аляска и Вашингтон, според изявление, публикувано в четвъртък на турската социална платформа NSosyal от Дирекцията за комуникации на Тюркийе.

Разговорът се проведе само часове след руска атака срещу Киев, при която загинаха най-малко 14 цивилни, включително деца. Ударени бяха жилищни райони и друга гражданска инфраструктура, което предизвика остра критика от страна на лидерите на ЕС и западните съюзници.

Ердоган „подчерта, че Тюркийе продължава усилията си за осигуряване на край на войната с траен мир“, се казва в изявлението.

Препоръчано

Той също така „подчерта, че е възможно справедливо решение на войната между Украйна и Русия, като акцентира върху необходимостта от засилване на преговорите между двете страни, и изрази готовността на Тюркийе да направи всичко възможно за улесняване на високопоставени контакти, които да проправят пътя към мир.“

Той също така отбеляза, че с установяването на мир Тюркийе ще продължи да допринася за сигурността на Украйна.

Ердоган поздрави Украйна и по случай Деня на независимостта ѝ по време на разговора, съобщиха от дирекцията.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us