Високопоставен съветник на американския президента Доналд Тръмп засили критиките към енергийната политика на Индия, описвайки войната на Русия в Украйна като „войната на Моди“ и свързвайки индийския внос на петрол с нови мащабни мита върху индийските стоки.
Питър Наваро направи тези изказвания в интервю за Bloomberg Television в сряда, само часове след като администрацията на Тръмп наложи 50-процентни мита върху индийския износ за САЩ.
„Всеки в Америка губи заради действията на Индия. Потребителите и бизнесите губят, работниците губят, защото високите мита на Индия ни костват работни места, фабрики и доходи. А данъкоплатците губят, защото трябва ние да финансираме войната на Моди.“, каза Наваро.
На въпрос дали е имал предвид „войната на Путин“, Наваро повтори: „Имам предвид войната на Моди, защото пътят към мира минава, отчасти, през Ню Делхи“, добави той.
Мита и обвинения
Увеличението на митата включва 25-процентна санкция, свързана пряко с покупките на руски петрол и оръжия от Индия. Наваро заяви, че Индия помага да се „поддържа руската военна машина“ чрез купуването на руски суров петрол на по-ниски цени и препродажбата на рафинирани продукти с печалба.
„Много е просто. Индия може да получи 25% отстъпка утре, ако спре да купува руски петрол“, каза той.
Мерките разтърсиха индийската икономика, която е силно зависима от износа. САЩ са един от най-големите търговски партньори на Индия, като индийският износ включва облекла, скариди и диаманти.
Анализатори предупреждават, че по-високите мита могат да засегнат милиони хора.
Тръмп, който по-рано нарече Индия „махараджа на митата“, вече предупреди на 31 юли, че санкциите могат да се увеличат.
„Не ме интересува какво прави Индия с Русия. Могат заедно да потопят икономиките си, за мен няма значение,“ каза той пред репортери.
Той посочи, че митата могат да достигнат до 100 процента за страни, които продължават да купуват руска енергия, освен ако Москва не предприеме стъпки към мир.
Ню Делхи отхвърли позицията на Вашингтон, определяйки тарифите като „изключително неприятни“ и подчерта, че покупките се правят поради пазарни причини и за гарантиране на енергийната сигурност на 1,4 милиардното население.
Русия, която доставяше по-малко от 2% от индийския петрол преди началото на войната през февруари 2022 г., в момента съставлява почти 40% от вноса на суров петрол за Индия, според данни на енергийния консултант Kpler. През август доставките достигнаха 2 милиона барела на ден, превръщайки Русия в най-големия доставчик на петрол за Индия.
Министърът на външните работи на Индия Субрахманиям Джайшанкар заяви, че САЩ по-рано са насърчавали Индия да купува руски петрол,за да се избегнат шокове на глобалните цени.
„Ние не сме най-големите купувачи на руски петрол — това е Китай. Ние не сме най-големите купувачи на втечнен природен газ — това е Европейският съюз. Между другото, ние също купуваме петрол от САЩ, и това количество се е увеличило“, каза той.
Премиерът Нарендра Моди също показа непоколебимост, заявявайки пред местна публика: „Ще издържим на натиска, но няма да направим компромис с интересите на фермерите, животновъдите и малките предприятия.“
Икономически натиск
Министерството на финансите на Индия призна в своя отчет от юли, че митата представляват потенциални рискове, особено особено по отношение на нарушения в доставните вериги и инфлационно напрежение. Въпреки, че непосредственият ефект върху износа изглежда ограничен, ведомството предупреди за „вторични и третични ефекти“ върху икономиката.
Правителството отговори с обещания за облекчаване на данъчната тежест върху ключови сектори. Премиерът Нарендра Моди обяви предстоящи намаления, които да защитят фермерите и малките предприятия, докато служители подготвят ново поколение реформи за опростяване на системата за данък върху стоки и услуги. Последното повишение на кредитния рейтинг също подхранва надеждите за привличане на чуждестранни инвестиции въпреки търговския спор.
Въпреки това, митата подчертават крехкостта на отношенията между САЩ и Индия в момент, когато Вашингтон вижда Ню Делхи като жизненоважен партньор в своята стратегия за Индо-Тихоокеанския регион.
Анализатори посочват, че въпреки засилената политическа реторика, и двете страни вероятно ще търсят компромис, за да избегнат дългосрочни щети върху отношенията, смятани за ключови в противодействието на възхода на Китай.