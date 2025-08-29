Високопоставен съветник на американския президента Доналд Тръмп засили критиките към енергийната политика на Индия, описвайки войната на Русия в Украйна като „войната на Моди“ и свързвайки индийския внос на петрол с нови мащабни мита върху индийските стоки.

Питър Наваро направи тези изказвания в интервю за Bloomberg Television в сряда, само часове след като администрацията на Тръмп наложи 50-процентни мита върху индийския износ за САЩ.

„Всеки в Америка губи заради действията на Индия. Потребителите и бизнесите губят, работниците губят, защото високите мита на Индия ни костват работни места, фабрики и доходи. А данъкоплатците губят, защото трябва ние да финансираме войната на Моди.“, каза Наваро.

На въпрос дали е имал предвид „войната на Путин“, Наваро повтори: „Имам предвид войната на Моди, защото пътят към мира минава, отчасти, през Ню Делхи“, добави той.

Мита и обвинения

Увеличението на митата включва 25-процентна санкция, свързана пряко с покупките на руски петрол и оръжия от Индия. Наваро заяви, че Индия помага да се „поддържа руската военна машина“ чрез купуването на руски суров петрол на по-ниски цени и препродажбата на рафинирани продукти с печалба.

„Много е просто. Индия може да получи 25% отстъпка утре, ако спре да купува руски петрол“, каза той.

Мерките разтърсиха индийската икономика, която е силно зависима от износа. САЩ са един от най-големите търговски партньори на Индия, като индийският износ включва облекла, скариди и диаманти.

Анализатори предупреждават, че по-високите мита могат да засегнат милиони хора.

Тръмп, който по-рано нарече Индия „махараджа на митата“, вече предупреди на 31 юли, че санкциите могат да се увеличат.

„Не ме интересува какво прави Индия с Русия. Могат заедно да потопят икономиките си, за мен няма значение,“ каза той пред репортери.

Той посочи, че митата могат да достигнат до 100 процента за страни, които продължават да купуват руска енергия, освен ако Москва не предприеме стъпки към мир.