Президентът на Аржентина Хавиер Милей отговори остро на своите политически опоненти в четвъртък, защитавайки сестра си от обвинения, че тя и други негови сътрудници са се облагодетелствали от корупционна схема в държавната агенция за хора с увреждания.
В първото си по-сериозно изявление по темата на разрастващия се корупционен скандал, Милей обвини политическите си съперници в организиране на клеветническа кампания срещу него и неговата партия.
„Операцията тази седмица не е нищо повече от поредния елемент в дългия списък със схеми на „кастата“,” заяви Милей, използвайки предпочитания си термин за левичарската перонистка опозиция в Аржентина, която доминира политиката от десетилетия.
„Както всички предишни схеми, и това е поредната лъжа.”
Кризата, която обгръща правителството, поставя Милей в отбранителна позиция и заплашва да подкопае обществената подкрепа на неговата партия точно в момент, когато политическата ботба се засилва преди две ключови изборни предизвикателства.
Най-населената провинция на Аржентина, Буенос Айрес — традиционно бастион на перонистките му опоненти — ще проведе избори за местни съвети и провинциални законодатели на 7 септември.
През октомври в страната ще се проведат национални междинни избори, на които Милей се стреми да разшири малцинството на партията си в контролирания от опозицията Конгрес.
И двата вота се възприемат като референдум за самопровъзгласилия се „анархо-капиталист“, който е изправен пред нарастващ натиск, докато икономическият растеж се забавя, валутните резерви намаляват, а средните заплати изостават от нивата преди идването му на власт.
Корупционният скандал избухна миналата седмица, когато местни медии публикуваха изтекли аудиозаписи, в които бившият директор на аржентинската агенция за хора с увреждания, Диего Спаньоло, вероятно обсъжда схема за подкупи в организацията, от която се облагодетелстват сестрата и началник на кабинетаа, Карина Милей, както и други висши служители, с възможни приходи до 800 000 долара месечно.
След публикуването на записите Милей уволни Спаньоло от агенцията, а властите започнаха разследване по случая.
Прокурорите все още не са повдигнали обвинения. Към момента няма повдигнати от прокуратурата обвинения.
Президентът прекъсна необичайното си мълчание по въпроса в сряда, отричайки обвиненията пред журналист по време на предизборно събитие, малко преди да бъде евакуиран, след като протестиращи замеряха кортежа му с камъни.
В по-обстойни изявления на бизнес конференция в четвъртък, Милей заяви пред представители на бизнеса, че „съдът трябва да изясни въпроса и ние сме на тяхно разположение.“
„Съжаляваме, че съдиите трябва да си губят времето си с най-гнусните политически трикове, вместо да преследват престъпления“, добави той.