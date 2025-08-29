ПОЛИТИКА
Президентът на Аржентина обвини политическа „каста“, докато корупционният скандал се разраства
Хавиер Милей заяви, че разследването за подкуп, свързано със сестра му, е "операция за очерняване" от утвърдените елити, докато скандалът заплашва да подкопае напредъка му преди ключовите избори през септември и октомври.
Аржентинският президент Хавиер Милей и сестра му, генерален секретар на президентството, на митинг в Аржентина, сряда, 27 август 2025 г. / AP
29 август 2025

Президентът на Аржентина Хавиер Милей отговори остро на своите политически опоненти в четвъртък, защитавайки сестра си от обвинения, че тя и други негови сътрудници са се облагодетелствали от корупционна схема в държавната агенция за хора с увреждания.

В първото си по-сериозно изявление по темата на разрастващия се корупционен скандал, Милей обвини политическите си съперници в организиране на клеветническа кампания срещу него и неговата партия.

„Операцията тази седмица не е нищо повече от поредния елемент в дългия списък със схеми на „кастата“,” заяви Милей, използвайки предпочитания си термин за левичарската перонистка опозиция в Аржентина, която доминира политиката от десетилетия.

„Както всички предишни схеми, и това е поредната лъжа.”

Кризата, която обгръща правителството, поставя Милей в отбранителна позиция и заплашва да подкопае обществената подкрепа на неговата партия точно в момент, когато политическата ботба се засилва преди две ключови изборни предизвикателства.

Най-населената провинция на Аржентина, Буенос Айрес — традиционно бастион на перонистките му опоненти — ще проведе избори за местни съвети и провинциални законодатели на 7 септември.

През октомври в страната ще се проведат национални междинни избори, на които Милей се стреми да разшири малцинството на партията си в контролирания от опозицията Конгрес.

И двата вота се възприемат като референдум за самопровъзгласилия се „анархо-капиталист“, който е изправен пред нарастващ натиск, докато икономическият растеж се забавя, валутните резерви намаляват, а средните заплати изостават от нивата преди идването му на власт.

Корупционният скандал избухна миналата седмица, когато местни медии публикуваха изтекли аудиозаписи, в които бившият директор на аржентинската агенция за хора с увреждания, Диего Спаньоло, вероятно обсъжда схема за подкупи в организацията, от която се облагодетелстват сестрата и началник на кабинетаа, Карина Милей, както и други висши служители, с възможни приходи до 800 000 долара месечно.

След публикуването на записите Милей уволни Спаньоло от агенцията, а властите започнаха разследване по случая.

Прокурорите все още не са повдигнали обвинения. Към момента няма повдигнати от прокуратурата обвинения.

Президентът прекъсна необичайното си мълчание по въпроса в сряда, отричайки обвиненията пред журналист по време на предизборно събитие, малко преди да бъде евакуиран, след като протестиращи замеряха кортежа му с камъни.

В по-обстойни изявления на бизнес конференция в четвъртък, Милей заяви пред представители на бизнеса, че „съдът трябва да изясни въпроса и ние сме на тяхно разположение.“

„Съжаляваме, че съдиите трябва да си губят времето си с най-гнусните политически трикове, вместо да преследват престъпления“, добави той.

