Президентът на Аржентина Хавиер Милей отговори остро на своите политически опоненти в четвъртък, защитавайки сестра си от обвинения, че тя и други негови сътрудници са се облагодетелствали от корупционна схема в държавната агенция за хора с увреждания.

В първото си по-сериозно изявление по темата на разрастващия се корупционен скандал, Милей обвини политическите си съперници в организиране на клеветническа кампания срещу него и неговата партия.

„Операцията тази седмица не е нищо повече от поредния елемент в дългия списък със схеми на „кастата“,” заяви Милей, използвайки предпочитания си термин за левичарската перонистка опозиция в Аржентина, която доминира политиката от десетилетия.

„Както всички предишни схеми, и това е поредната лъжа.”

Кризата, която обгръща правителството, поставя Милей в отбранителна позиция и заплашва да подкопае обществената подкрепа на неговата партия точно в момент, когато политическата ботба се засилва преди две ключови изборни предизвикателства.

Най-населената провинция на Аржентина, Буенос Айрес — традиционно бастион на перонистките му опоненти — ще проведе избори за местни съвети и провинциални законодатели на 7 септември.

През октомври в страната ще се проведат национални междинни избори, на които Милей се стреми да разшири малцинството на партията си в контролирания от опозицията Конгрес.