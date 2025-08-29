Военната активност на Израел в южна Сирия се засили в петък, докато военни самолети прелетяха над провинциите Кунейтра и Дараа, а наземни сили навлязоха на сирийска територия.

Сирийската държавна медия „Ал-Ихбария“ съобщи, че израелски военни превозни средства са навлезли в село Източна Самадания в района на Кунайтра, където са извършили обиск в жилище.

Към момента няма информация за пострадали при инцидента.

Тези нахлувания са част от продължаващите многократни нарушения на суверенитета на Сирия от страна на Израел, включващи въздушни удари и наземни операции в южната част на страната.

Последните съобщения за израелска военна активност идват на фона на усилията на САЩ за постигане на някакъв вид споразумение за сигурност между Израел и Сирия.