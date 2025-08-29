ПОЛИТИКА
Израел провежда интензивни въздушни и наземни атаки в южна Сирия
Военни самолети патрулират небето над Кунейтра и Дараа, докато сухопътни сили навлизат в села в района на Кунайтра.
Набезите са продължение на многократните нарушения на сирийския суверенитет от страна на Израел. / REUTERS
29 август 2025

Военната активност на Израел в южна Сирия се засили в петък, докато военни самолети прелетяха над провинциите Кунейтра и Дараа, а наземни сили навлязоха на сирийска територия.

Сирийската държавна медия „Ал-Ихбария“ съобщи, че израелски военни превозни средства са навлезли в село Източна Самадания в района на Кунайтра, където са извършили обиск в жилище.

Към момента няма информация за пострадали при инцидента.

Тези нахлувания са част от продължаващите многократни нарушения на суверенитета на Сирия от страна на Израел, включващи въздушни удари и наземни операции в южната част на страната.

Последните съобщения за израелска военна активност идват на фона на усилията на САЩ за постигане на някакъв вид споразумение за сигурност между Израел и Сирия.

Препоръчано

След падането на режима на Башар ал Асад през декември миналата година, Израел е извършил стотици удари, насочени към военни обекти и активи в Сирия, включително изтребители, ракетни системи и противовъздушни инсталации, според съобщенията.

Израел също така разшири окупацията си на сирийските Голански възвишения, като завзе демилитаризираната буферна зона – ход, който наруши споразумението за разделечаване от 1974 г. със Сирия.

Башар ал Асад, който управляваше Сирия с твърда ръка почти 25 години, избяга в Русия през декември, слагайки край на режима на партията БААС, която беше на власт от 1963 година.

През януари бе формирано ново преходно правителство, водено от президента Ахмед аш Шараа.

