Тюркийе е готова да оглави усилията за мир за прекратяване на войната между Русия и Украйна
"Дипломацията и диалогът между страните трябва да бъдат приоритет," заяви турският вицепрезидент след виртуалното си участие в срещата на върха на лидерите от Коалицията на желаещите.
Турция, поддържаща приятелски отношения както с Русия, така и с Украйна, играе активна роля в усилията за прекратяване на войната, започнала през февруари 2022 г. / AA
5 септември 2025

Тюркийе отново потвърди готовността си да поеме водеща роля във всяка област, за да осигури траен мир във войната между Русия и Украйна, заяви вицепрезидентът на страната след срещата на коалицията на желаещите.

В публикация в турската социална платформа NSosyal, Джевдет Йълмаз съобщи в сряда, че е участвал онлайн в петата Среща на върха на лидерите на Коалицията на желаещите, в която е участвал четири пъти преди това от името на президента Реджеп Тайип Ердоган.

„По време на срещата, организирана в хибриден формат от френския президент Еманюел Макрон, бяха обсъдени дипломатическите усилия за постигане на справедлив и траен мир в Украйна, след инициативата, предприета от американския президент Доналд Тръмп,“ заяви Йълмаз.

„Тюркийе отново подчертава, че сме готови да поемем водеща роля във всяка област, за да осигурим траен мир, и че дипломацията и диалогът между страните трябва да бъдат приоритет. Докато не бъде установен справедлив и траен мир, ще продължим да допринасяме за дипломатическия процес с всички наши средства,“ добави той.

Изявлението дойде след миналогодишната среща на върха в Аляска между Тръмп и руския президент Владимир Путин, като усилията за постигане на примирие, както и организиране на среща на върха с участието на Путин и украинския президент Володимир Зеленски, все още продължават.

Тюркийе, като страна, която поддържа приятелски отношения както с Русия, така и с Украйна, играе уникална и активна роля в усилията за прекратяване на войната, започнала през февруари 2022 година.

