Тюркийе отново потвърди готовността си да поеме водеща роля във всяка област, за да осигури траен мир във войната между Русия и Украйна, заяви вицепрезидентът на страната след срещата на коалицията на желаещите.

В публикация в турската социална платформа NSosyal, Джевдет Йълмаз съобщи в сряда, че е участвал онлайн в петата Среща на върха на лидерите на Коалицията на желаещите, в която е участвал четири пъти преди това от името на президента Реджеп Тайип Ердоган.

„По време на срещата, организирана в хибриден формат от френския президент Еманюел Макрон, бяха обсъдени дипломатическите усилия за постигане на справедлив и траен мир в Украйна, след инициативата, предприета от американския президент Доналд Тръмп,“ заяви Йълмаз.