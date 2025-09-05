Тюркийе отново потвърди готовността си да поеме водеща роля във всяка област, за да осигури траен мир във войната между Русия и Украйна, заяви вицепрезидентът на страната след срещата на коалицията на желаещите.
В публикация в турската социална платформа NSosyal, Джевдет Йълмаз съобщи в сряда, че е участвал онлайн в петата Среща на върха на лидерите на Коалицията на желаещите, в която е участвал четири пъти преди това от името на президента Реджеп Тайип Ердоган.
„По време на срещата, организирана в хибриден формат от френския президент Еманюел Макрон, бяха обсъдени дипломатическите усилия за постигане на справедлив и траен мир в Украйна, след инициативата, предприета от американския президент Доналд Тръмп,“ заяви Йълмаз.
„Тюркийе отново подчертава, че сме готови да поемем водеща роля във всяка област, за да осигурим траен мир, и че дипломацията и диалогът между страните трябва да бъдат приоритет. Докато не бъде установен справедлив и траен мир, ще продължим да допринасяме за дипломатическия процес с всички наши средства,“ добави той.
Изявлението дойде след миналогодишната среща на върха в Аляска между Тръмп и руския президент Владимир Путин, като усилията за постигане на примирие, както и организиране на среща на върха с участието на Путин и украинския президент Володимир Зеленски, все още продължават.
Тюркийе, като страна, която поддържа приятелски отношения както с Русия, така и с Украйна, играе уникална и активна роля в усилията за прекратяване на войната, започнала през февруари 2022 година.