Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия "най-накрая" е приела стремежа на Киев за членство в Европейския съюз, макар и "с такова закъснение", като същевременно призова Унгария да преразгледа опозицията си към преговорите на Украйна.
"Най-накрая чуваме сигнали от Русия, че те вече приемат членството на Украйна в Европейския съюз. Жалко е, че те приемат реалността с такова закъснение," каза Зеленски на пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коста, според украински медии.
Той отбеляза, че Москва се е противопоставяла на идеята още от 2013 година.
"Но сега някои други големи приятели на Русия в Европа трябва да чуят това. Дори ако Путин не възразява, позициите на някои страни, особено Унгария, относно клъстерите на преговорите изглеждат наистина странни," добави той.
Във вторник руският президент Владимир Путин заяви пред репортери в Пекин, след разговори със словашкия премиер Роберт Фицо, че Русия не се противопоставя на членството на Украйна в ЕС.
Опозиция към членството в НАТО
Той обаче подчерта, че Москва твърдо се противопоставя на присъединяването на Киев към НАТО.
Путин подчерта, че Русия прави разлика между двете организации, като представя НАТО като пряка заплаха за сигурността, докато ЕС се разглежда като икономически и политически блок.
Той повтори дългогодишното си твърдение, че политическият преход в Украйна през 2014 година е бил западно подкрепен преврат.
Украйна официално подаде заявление за членство в ЕС през февруари 2022 година, малко след началото на войната, и получи статут на кандидат по-късно същата година.
Преговорите за присъединяване обаче са забавени от вътрешни спорове в ЕС, включително опозицията на Унгария, която наложи вето на стъпките за напредък в кандидатурата на Киев.
Зеленски заяви, че Киев очаква пълна подкрепа от европейските партньори.
"Много е важно всички наши съюзници и всички членове на ЕС да говорят с един глас. Пътят към Европа е изборът на нашия народ и той трябва да бъде уважаван," каза той.