Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия "най-накрая" е приела стремежа на Киев за членство в Европейския съюз, макар и "с такова закъснение", като същевременно призова Унгария да преразгледа опозицията си към преговорите на Украйна.

"Най-накрая чуваме сигнали от Русия, че те вече приемат членството на Украйна в Европейския съюз. Жалко е, че те приемат реалността с такова закъснение," каза Зеленски на пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коста, според украински медии.

Той отбеляза, че Москва се е противопоставяла на идеята още от 2013 година.

"Но сега някои други големи приятели на Русия в Европа трябва да чуят това. Дори ако Путин не възразява, позициите на някои страни, особено Унгария, относно клъстерите на преговорите изглеждат наистина странни," добави той.

Във вторник руският президент Владимир Путин заяви пред репортери в Пекин, след разговори със словашкия премиер Роберт Фицо, че Русия не се противопоставя на членството на Украйна в ЕС.

Опозиция към членството в НАТО

Той обаче подчерта, че Москва твърдо се противопоставя на присъединяването на Киев към НАТО.