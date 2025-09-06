Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която създава черен списък на държави, за които Вашингтон твърди, че несправедливо задържат американски граждани. Заповедта въвежда санкции и забрани за пътуване срещу държави, обвинени в участие в така наречената „дипломация на заложници“.
Заповедта позволява на Държавния департамент да обозначава държави като „спонсори на неправомерни задържания“, по модел на списъка със спонсори на тероризма. Наказанията включват санкции, ограничения върху износа от САЩ и забрани за влизане на длъжностни лица, замесени в задържанията.
„С тази изпълнителна заповед, която подписвате днес, вие поставяте ясна граница, че американските граждани няма да бъдат използвани като разменна монета,“ заяви съветникът на Тръмп Себастиан Горка в Овалния кабинет.
Въпреки че веднага не бяха посочени конкретни държави, високопоставен служител заяви, че Китай, Иран и Афганистан са под наблюдение като правителства, които „постоянно участват в дипломация на заложници“.
В безпрецедентен ход изпълнителната заповед разрешава на САЩ да забранят на собствените си граждани да пътуват до държави, включени в черния списък. Досега Вашингтон е налагал такива ограничения само на Северна Корея, след смъртта на американския студент Ото Уормбиър през 2017 г., след задържането му там.
Черният списък може да се прилага и за групи, които контролират територии, но не са признати като държави.
„Тежък процес“
Американски служител заяви, че заповедта е създадена, за да улесни реакцията на правителството. „Това прави по-лесно предприемането на действия, без да се преминава през тежък процес,“ каза служителят, добавяйки, че държавите могат да бъдат премахнати от списъка, ако по-късно се съобразят с изискванията.
Съединените щати са направили приоритет освобождаването на американци в чужбина, независимо от администрацията. Тръмп подчерта своята активност в освобождаването на американци, като служители заявиха, че 72 затворници са били освободени по време на неговото президентство. Минали усилия включват размяна на затворници с Русия и други правителства.
Държавният департамент редовно определя дали задържанията са „неправомерни“, включително случаи, в които американски граждани са затваряни като политически разменни монети.
При предишния президент Джо Байдън Китай освободи американци, които беше задържал, като част от споразумение, при което Вашингтон смекчи предупрежденията за пътуване за американски граждани, което Пекин твърдеше, че е навредило на бизнес климата му.