Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която създава черен списък на държави, за които Вашингтон твърди, че несправедливо задържат американски граждани. Заповедта въвежда санкции и забрани за пътуване срещу държави, обвинени в участие в така наречената „дипломация на заложници“.

Заповедта позволява на Държавния департамент да обозначава държави като „спонсори на неправомерни задържания“, по модел на списъка със спонсори на тероризма. Наказанията включват санкции, ограничения върху износа от САЩ и забрани за влизане на длъжностни лица, замесени в задържанията.

„С тази изпълнителна заповед, която подписвате днес, вие поставяте ясна граница, че американските граждани няма да бъдат използвани като разменна монета,“ заяви съветникът на Тръмп Себастиан Горка в Овалния кабинет.

Въпреки че веднага не бяха посочени конкретни държави, високопоставен служител заяви, че Китай, Иран и Афганистан са под наблюдение като правителства, които „постоянно участват в дипломация на заложници“.

В безпрецедентен ход изпълнителната заповед разрешава на САЩ да забранят на собствените си граждани да пътуват до държави, включени в черния списък. Досега Вашингтон е налагал такива ограничения само на Северна Корея, след смъртта на американския студент Ото Уормбиър през 2017 г., след задържането му там.

Черният списък може да се прилага и за групи, които контролират територии, но не са признати като държави.