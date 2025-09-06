Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че различията със Съединените щати не оправдават военен конфликт, след като неговият американски колега Доналд Тръмп заплаши да свали венецуелски самолети, ако те застрашат американските сили.

"Нито едно от различията, които имаме или сме имали, не може да доведе до военен конфликт," заяви Мадуро в послание, излъчено по всички радио и телевизионни мрежи в страната в петък. "Това няма никакво оправдание."

Изявлението идва в момент, когато нов доклад, публикуван в петък, посочва, че Тръмп обмисля възможности за удари срещу предполагаеми наркокартели във Венецуела, което би представлявало значителна ескалация от началото на конфронтацията.

CNN цитира множество източници, запознати с плановете, които твърдят, че скорошният удар срещу предполагаема нарколодка отразява тези опции.

Източниците съобщават на CNN, че този удар е само началото на по-големи усилия за борба с наркотиците и потенциално сваляне на Мадуро от власт.

Когато Тръмп беше попитан в петък дали САЩ преследват "смяна на режима" във Венецуела, той отказа да отговори, като насочи разговора към скорошните венецуелски избори.

"Не говорим за това, но говорим за факта, че имаше избори, които бяха много странни, меко казано," каза Тръмп пред репортери.