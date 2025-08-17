ПОЛИТИКА
ЕС се противопоставя на натиска на САЩ относно цифровия закон в преговорите за търговско споразумение
Съобщава се, че служители на Европейския съюз работят за спазване на онлайн регулациите, докато търговските преговори със САЩ продължават на фона на разногласия относно тарифите и цифровите правила.
Окончателното сключване на търговското споразумение изисква разрешаване на спорове относно цифровите закони. / Reuters
17 август 2025

Европейският съюз се опитва да предотврати Съединените щати да насочат вниманието си към цифровите правила на блока, докато двете страни работят върху финалните детайли на забавено изявление за формализиране на търговско споразумение, постигнато миналия месец, съобщи Financial Times в неделя.

Според официални лица от ЕС, разногласията относно формулировките, свързани с „нетарифните бариери“, които САЩ смятат, че включват цифровите правила, са сред причините за забавянето на изявлението, отбелязва вестникът.

Европейският съюз, Белият дом и Държавният департамент не отговориха веднага на искане за коментар.

Изявлението първоначално се очакваше няколко дни след обявлението през юли от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президента на САЩ Доналд Тръмп, според FT.

Споразумението от юли наложи 15-процентно мито върху повечето стоки от ЕС — половината от първоначално заплашваната ставка — и помогна да се избегне по-широка търговска война между двамата съюзници, които заедно представляват почти една трета от световната търговия.

Борба с незаконното съдържание

САЩ искаха да оставят отворена възможността за отстъпки по отношение на Закона за цифровите услуги (DSA) на ЕС, който Вашингтон твърди, че потиска свободата на словото и налага разходи на американските технологични компании, според FT, който добавя, че комисията е заявила, че облекчаването на тези правила е червена линия.

DSA на ЕС е ключов закон, предназначен да направи онлайн средата по-безопасна и по-справедлива, като задължава технологичните гиганти да предприемат повече действия за справяне с незаконно съдържание, включително реч на омразата и материали за сексуално насилие над деца.

Комисията е очаквала, че Тръмп ще подпише изпълнителна заповед до 15 август за намаляване на митата върху износа на автомобили от ЕС за САЩ от 27,5 процента на 15 процента.

Въпреки това, американски служител сигнализира, че това ще бъде отложено, докато съвместното изявление не бъде финализирано, според FT.

