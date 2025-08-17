Европейският съюз се опитва да предотврати Съединените щати да насочат вниманието си към цифровите правила на блока, докато двете страни работят върху финалните детайли на забавено изявление за формализиране на търговско споразумение, постигнато миналия месец, съобщи Financial Times в неделя.

Според официални лица от ЕС, разногласията относно формулировките, свързани с „нетарифните бариери“, които САЩ смятат, че включват цифровите правила, са сред причините за забавянето на изявлението, отбелязва вестникът.

Европейският съюз, Белият дом и Държавният департамент не отговориха веднага на искане за коментар.

Изявлението първоначално се очакваше няколко дни след обявлението през юли от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президента на САЩ Доналд Тръмп, според FT.

Споразумението от юли наложи 15-процентно мито върху повечето стоки от ЕС — половината от първоначално заплашваната ставка — и помогна да се избегне по-широка търговска война между двамата съюзници, които заедно представляват почти една трета от световната търговия.