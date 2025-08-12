СВЯТ
Преди срещата на върха Тръмп-Путин, ЕС изрази подкрепа за правото Украйна да избира бъдещето си
Лидерите на Европейския съюз призоваха за мир, който да зачита суверенитета и териториалната цялост на Украйна.
Европейските страни се опасяват, че Путин може да се насочи към повече държави, ако успее в Украйна. / Reuters
преди 12 часа

Лидерите на ЕС подчертаха във вторник „присъщото право на Украйна да избира своята съдба“, само три дни преди президентът на САЩ Доналд Тръмп да се срещне с руския си колега Владимир Путин.

„Ние, лидерите на Европейския съюз, приветстваме усилията на президента Тръмп за прекратяване на войната между Русия и Украйна и постигане на справедлив и траен мир и сигурност за Украйна“, се отбелязва в изявлението.

„Справедлив и траен мир, който носи стабилност и сигурност, трябва да уважава международното право, включително принципите на независимост, суверенитет, териториална цялост и че международните граници не трябва да се променят със сила.“

Украинският президент Володимир Зеленски и европейските лидери са планирали среща с Тръмп в сряда.

Тръмп беше неясен относно очакванията си за срещата с Путин в петък, описвайки я като „среща за опознаване“, за да разбере идеите на руския лидер за прекратяване на войната в Украйна.

Зеленски изключи възможността за отстъпване на територии, завзети със сила. Тръмп — който публично критикува Зеленски на среща в Белия дом през февруари — заяви, че е „леко обезпокоен“ от позицията на Зеленски и настоя, че ще трябва да се извършат териториални размени. „Ще има размени, ще има промени в земите“, каза той.

Но Тръмп също така заяви, че ще каже на Путин: „Трябва да прекратиш тази война“.

Среща в Аляска

Тръмп също така критикува Зеленски, отбелязвайки, че украинският лидер е на власт от началото на войната и заяви, че „нищо не се е случило“ през това време. Той направи сравнение с Путин, който управлява Русия без предизвикателства в продължение на десетилетия.

Не е ясно дали европейците са били обезпокоени от твърдението на Тръмп, че ще пътува до Русия в петък, за да се срещне с Путин.

Срещата на върха се провежда в американския щат Аляска, който е колонизиран от Русия през 18-ти век, докато цар Александър II не го продава на САЩ в сделка за земя през 1867 г.

Европейските държави се опасяват, че ако Путин спечели в Украйна, следващата му цел може да бъде някоя от тях.

