Лидерите на ЕС подчертаха във вторник „присъщото право на Украйна да избира своята съдба“, само три дни преди президентът на САЩ Доналд Тръмп да се срещне с руския си колега Владимир Путин.
„Ние, лидерите на Европейския съюз, приветстваме усилията на президента Тръмп за прекратяване на войната между Русия и Украйна и постигане на справедлив и траен мир и сигурност за Украйна“, се отбелязва в изявлението.
„Справедлив и траен мир, който носи стабилност и сигурност, трябва да уважава международното право, включително принципите на независимост, суверенитет, териториална цялост и че международните граници не трябва да се променят със сила.“
Украинският президент Володимир Зеленски и европейските лидери са планирали среща с Тръмп в сряда.
Тръмп беше неясен относно очакванията си за срещата с Путин в петък, описвайки я като „среща за опознаване“, за да разбере идеите на руския лидер за прекратяване на войната в Украйна.
Зеленски изключи възможността за отстъпване на територии, завзети със сила. Тръмп — който публично критикува Зеленски на среща в Белия дом през февруари — заяви, че е „леко обезпокоен“ от позицията на Зеленски и настоя, че ще трябва да се извършат териториални размени. „Ще има размени, ще има промени в земите“, каза той.
Но Тръмп също така заяви, че ще каже на Путин: „Трябва да прекратиш тази война“.
Среща в Аляска
Тръмп също така критикува Зеленски, отбелязвайки, че украинският лидер е на власт от началото на войната и заяви, че „нищо не се е случило“ през това време. Той направи сравнение с Путин, който управлява Русия без предизвикателства в продължение на десетилетия.
Не е ясно дали европейците са били обезпокоени от твърдението на Тръмп, че ще пътува до Русия в петък, за да се срещне с Путин.
Срещата на върха се провежда в американския щат Аляска, който е колонизиран от Русия през 18-ти век, докато цар Александър II не го продава на САЩ в сделка за земя през 1867 г.
Европейските държави се опасяват, че ако Путин спечели в Украйна, следващата му цел може да бъде някоя от тях.