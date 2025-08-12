Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме южнокорейския си колега на 25 август, за да уточнят детайлите по наскоро постигнатото търговско споразумение и да обсъдят теми в областа на чиповете, корабостроенето и други въпроси.
Тръмп заяви на 31 юли, че САЩ са сключили търговско споразумение с Южна Корея, съгласно което южнокорейският внос ще бъде облаган с тарифи от 15% и че Южна Корея ще инвестира 350 милиарда долара в САЩ и ще купи енергийни продукти на стойност 100 милиарда долара.
Тръмп също така каза, че Южна Корея се е съгласила да инвестира допълнителна „значителна сума“, чийто размер ще бъде обявен, след посещението на президента И Дже-мьон в Белия дом.
Канцеларията на южнокорейския лидер съобщи, че срещата ще бъде насочена към укрепването на съюза между двете страни и „ориентирано към бъдещето всеобхватно стратегическо партньорство“ в отговор на променящата се глобална сигурност и икономическа среда.
Тръмп и И ще обсъдят сътрудничеството „в областта на полупроводниците, батериите и корабостроенето, както и партньорството за икономическа сигурност, обхващащи напреднали технологии, критични минерали и други области“, отбеляза говорителят на президентската канцелария Канг Ю-джунг.
Южнокорейските фирми са на второ място в световната корабостроителна индустрия
Южнокорейските представители заявиха, че ангажиментът на Сеул да помогне на на САЩСъединените щати да съживят корабостроителната си индустрия е бил от решаващо значение за постигането на търговското споразумение.
Корабостроителната индустрия на Южна Корея е втората по големина в света след Китай, докато САЩ изостават значително и от двете.
Вашингтон също така все повече разчита на чуждестранни корабостроителници, за да укрепи своите военни операции в Азиатско-тихоокеанския регион, позиционирайки Южна Корея като ключов партньор в отбраната.
През 2024 г. Hanwha Ocean, една от най-големите корабостроителници в Южна Корея, стана първата неамериканска компания, която получи разрешение да извършва сух доков ремонт на плавателен съд на Военноморските сили на САЩ.
Срещата на върха между лидерите на двете страни ще бъде първата им след избирането на И през юни, след импийчмънта на неговия предшественик заради обявяването на военно положение.