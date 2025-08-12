Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме южнокорейския си колега на 25 август, за да уточнят детайлите по наскоро постигнатото търговско споразумение и да обсъдят теми в областа на чиповете, корабостроенето и други въпроси.

Тръмп заяви на 31 юли, че САЩ са сключили търговско споразумение с Южна Корея, съгласно което южнокорейският внос ще бъде облаган с тарифи от 15% и че Южна Корея ще инвестира 350 милиарда долара в САЩ и ще купи енергийни продукти на стойност 100 милиарда долара.

Тръмп също така каза, че Южна Корея се е съгласила да инвестира допълнителна „значителна сума“, чийто размер ще бъде обявен, след посещението на президента И Дже-мьон в Белия дом.

Канцеларията на южнокорейския лидер съобщи, че срещата ще бъде насочена към укрепването на съюза между двете страни и „ориентирано към бъдещето всеобхватно стратегическо партньорство“ в отговор на променящата се глобална сигурност и икономическа среда.

Тръмп и И ще обсъдят сътрудничеството „в областта на полупроводниците, батериите и корабостроенето, както и партньорството за икономическа сигурност, обхващащи напреднали технологии, критични минерали и други области“, отбеляза говорителят на президентската канцелария Канг Ю-джунг.

Южнокорейските фирми са на второ място в световната корабостроителна индустрия