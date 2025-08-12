СВЯТ
2 мин. четене
Доналд Тръмп ще се срещне с президента на Южна Корея на 25 август
Двамата лидери ще обсъдят партньорството в областта на сигурността и икономиката
Доналд Тръмп ще се срещне с президента на Южна Корея на 25 август
Доналд Тръмп ще се срещне с президента на Южна Корея / Reuters
преди 10 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме южнокорейския си колега на 25 август, за да уточнят детайлите по наскоро постигнатото търговско споразумение и да обсъдят теми в областа на чиповете, корабостроенето и други въпроси.

Тръмп заяви на 31 юли, че САЩ са сключили търговско споразумение с Южна Корея, съгласно което южнокорейският внос ще бъде облаган с тарифи от 15% и че Южна Корея ще инвестира 350 милиарда долара в САЩ и ще купи енергийни продукти на стойност 100 милиарда долара.

Тръмп също така каза, че Южна Корея се е съгласила да инвестира допълнителна „значителна сума“, чийто размер ще бъде обявен, след посещението на президента И Дже-мьон в Белия дом.

Канцеларията на южнокорейския лидер съобщи, че срещата ще бъде насочена към укрепването на съюза между двете страни и „ориентирано към бъдещето всеобхватно стратегическо партньорство“ в отговор на променящата се глобална сигурност и икономическа среда.

Тръмп и И ще обсъдят сътрудничеството „в областта на полупроводниците, батериите и корабостроенето, както и партньорството за икономическа сигурност, обхващащи напреднали технологии, критични минерали и други области“, отбеляза говорителят на президентската канцелария Канг Ю-джунг.

СвързаниTRT Global - US, South Korea, Japan hold joint air drill amid North Korea threat

Южнокорейските фирми са на второ място в световната корабостроителна индустрия

Препоръчано

Южнокорейските представители заявиха, че ангажиментът на Сеул да помогне на на САЩСъединените щати да съживят корабостроителната си индустрия е бил от решаващо значение за постигането на търговското споразумение.

Корабостроителната индустрия на Южна Корея е втората по големина в света след Китай, докато САЩ изостават значително и от двете.

Вашингтон също така все повече разчита на чуждестранни корабостроителници, за да укрепи своите военни операции в Азиатско-тихоокеанския регион, позиционирайки Южна Корея като ключов партньор в отбраната.

През 2024 г. Hanwha Ocean, една от най-големите корабостроителници в Южна Корея, стана първата неамериканска компания, която получи разрешение да извършва сух доков ремонт на плавателен съд на Военноморските сили на САЩ.

Срещата на върха между лидерите на двете страни ще бъде първата им след избирането на И през юни, след импийчмънта на неговия предшественик заради обявяването на военно положение.

СвързаниTRT Global - US strikes trade deal with South Korea including 15 percent tariff, Trump says
ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us