Полша е регистрирала над 550 опита за незаконно преминаване на границата от Беларус в рамките на три дни, което поражда опасения за нова мигрантска криза, съобщават местни медии във вторник.
Полската гранична служба съобщи в понеделник, че в периода 9-11 август са регистрирани над 550 опита за незаконно преминаване от Беларус в източния регион Подляско, цитирана от полският телевизионен канал TVP World.
Според властите мащабът и насилието при тези преминавания са нарастнали, като мигрантите хвърлят предмети, включително коктейли „Молотов“, по граничните охранители и войници.
Видео, публикувано от службата, показва няколко души, които се опитват да се покатерят и преминат 5-метровата (16-футова) бариера, преди да бъдат спрени от патрули.
„Няколко пъти имаше агресивни действия от лица от другата страна на техническата бариера — мигранти хвърляха камъни и клони по полските патрули“, написа Полската гранична служба в публикация в Екс.
Варшава обвинява Беларус и неговия съюзник Русия в създаването на гранична криза с цел дестабилизиране на Полша и ЕС, като твърди, че от средата на 2021 г. Беларус помага на мигранти от Близкия изток и Африка да преминат в Полша — и от там в ЕС — през гористите и блатисти райони на североизточна Полша.
През юли 2024 г. полският парламент прие законодателство, което премахва наказателната отговорност на служителите на реда, използващи огнестрелно оръжие в източната граница на страната.
Това развитие настъпи след два инцидента на границата. В единия от тях през юни 2024 загина войник, след като беше намушкан с нож от мигрант, а в другия - военната полиция арестува двама войници заради изстрели на предупредителни по мигранти.