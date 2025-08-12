Полша е регистрирала над 550 опита за незаконно преминаване на границата от Беларус в рамките на три дни, което поражда опасения за нова мигрантска криза, съобщават местни медии във вторник.

Полската гранична служба съобщи в понеделник, че в периода 9-11 август са регистрирани над 550 опита за незаконно преминаване от Беларус в източния регион Подляско, цитирана от полският телевизионен канал TVP World.

Според властите мащабът и насилието при тези преминавания са нарастнали, като мигрантите хвърлят предмети, включително коктейли „Молотов“, по граничните охранители и войници.

Видео, публикувано от службата, показва няколко души, които се опитват да се покатерят и преминат 5-метровата (16-футова) бариера, преди да бъдат спрени от патрули.

„Няколко пъти имаше агресивни действия от лица от другата страна на техническата бариера — мигранти хвърляха камъни и клони по полските патрули“, написа Полската гранична служба в публикация в Екс.