СВЯТ
2 мин. четене
Полша отчита над 550 опита за незаконно преминаване на границата с Беларус за 72 часа
Според местни медии мигрантските атаки стават все по-насилствени, като Полша обвинява съседите си Беларус и Русия в умишлено организиране на мигрантска криза с цел умишлено дестабилизиране както на страната, така и на по-широкия Европейски съюз.
Мигранти стоят зад ограда, докато полски войник стои на пост на беларуско-полската граница в гората близо до село Топило, Полша на 3 юни 2024 г. / Reuters
преди 11 часа

Полша е регистрирала над 550 опита за незаконно преминаване на границата от Беларус в рамките на три дни, което поражда опасения за нова мигрантска криза, съобщават местни медии във вторник.

Полската гранична служба съобщи в понеделник, че в периода 9-11 август са регистрирани над 550 опита за незаконно преминаване от Беларус в източния регион Подляско, цитирана от полският телевизионен канал TVP World.

Според властите мащабът и насилието при тези преминавания са нарастнали, като мигрантите хвърлят предмети, включително коктейли „Молотов“, по граничните охранители и войници.

Видео, публикувано от службата, показва няколко души, които се опитват да се покатерят и преминат 5-метровата (16-футова) бариера, преди да бъдат спрени от патрули.

„Няколко пъти имаше агресивни действия от лица от другата страна на техническата бариера — мигранти хвърляха камъни и клони по полските патрули“, написа Полската гранична служба в публикация в Екс.

Варшава обвинява Беларус и неговия съюзник Русия в създаването на гранична криза с цел дестабилизиране на Полша и ЕС, като твърди, че от средата на 2021 г. Беларус помага на мигранти от Близкия изток и Африка да преминат в Полша — и от там в ЕС — през гористите и блатисти райони на североизточна Полша.

През юли 2024 г. полският парламент прие законодателство, което премахва наказателната отговорност на служителите на реда, използващи огнестрелно оръжие в източната граница на страната.

Това развитие настъпи след два инцидента на границата. В единия от тях през юни 2024 загина войник, след като беше намушкан с нож от мигрант, а в другия - военната полиция арестува двама войници заради изстрели на предупредителни по мигранти.

