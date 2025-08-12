Руските сили бързо напреднаха в тесен, но важен сектор на фронтовата линия, съобщиха украинската армия и анализатори във вторник, само няколко дни преди срещата между президентите на Русия и САЩ.
Руската армия, която започна своята „специална военна операция“ срещу Украйна през 2022 г., постигна скъпо струващи, но постепенни успехи по обширния фронт през последните месеци и обяви, че е анексирала четири украински региона, докато все още се бори за контрол над тях.
Украинската армия заяви във вторник, че сражения около селото Кучерив Яр в Донецка област продължават, като призна, че руските сили са напреднали.
Украинският военен блог „ДийпСтейт“ (DeepState), който поддържа тесни връзки с армията, показа напредването на рускиските части от около 10 километра (6 мили) за около два дни.
Фронтовата линия се движи към някогашния миньорски град Добропиля, който е обект на атаки с руски дронове и от където украинците бягат.
Тя също така застрашава разрушения град Костянтиновка, който е един от последните големи градски райони в Донецка област, все още контролирани от Украйна.
Популярен военен блогър, Стерненко, написа в Tелеграм, че руските сили по време на напредването си са поели контрол над части от магистрала, свързваща важни населени места в Донецка област.
„Ситуацията е критична“
Междувременно американския Институт за изследване на войната (ИИВ) заяви: „Руските саботажни и разузнавателни групи очевидно проникват в райони близо до Добропиля.“
„Преждевременно е да наричаме руските настъпления в района на Добропиля пробив на оперативно ниво", добавя ИИВ, като предупреждава, че следващите дни ще бъдат решаващи за отблъскване на атаката.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който трябва да се срещне с Владимир Путин в петък, описа срещата на върха като "опознавателна среща", за да прецени идеите на руския лидер за прекратяване на войната в Украйна.
Междувременно европейските лидери настояват, че решението за войната трябва да защитава интересите на Киев.