Руските сили бързо напреднаха в тесен, но важен сектор на фронтовата линия, съобщиха украинската армия и анализатори във вторник, само няколко дни преди срещата между президентите на Русия и САЩ.

Руската армия, която започна своята „специална военна операция“ срещу Украйна през 2022 г., постигна скъпо струващи, но постепенни успехи по обширния фронт през последните месеци и обяви, че е анексирала четири украински региона, докато все още се бори за контрол над тях.

Украинската армия заяви във вторник, че сражения около селото Кучерив Яр в Донецка област продължават, като призна, че руските сили са напреднали.

Украинският военен блог „ДийпСтейт“ (DeepState), който поддържа тесни връзки с армията, показа напредването на рускиските части от около 10 километра (6 мили) за около два дни.

Фронтовата линия се движи към някогашния миньорски град Добропиля, който е обект на атаки с руски дронове и от където украинците бягат.

Тя също така застрашава разрушения град Костянтиновка, който е един от последните големи градски райони в Донецка област, все още контролирани от Украйна.

Популярен военен блогър, Стерненко, написа в Tелеграм, че руските сили по време на напредването си са поели контрол над части от магистрала, свързваща важни населени места в Донецка област.