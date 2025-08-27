Министерството на здравеопазването на Судан обяви във вторник, че е регистрирало 1 210 нови случая на холера, включително 36 смъртни случая, в рамките на една седмица.

В изявление министерството посочи, че новите случаи увеличават общия брой на заразените с холера до 102 831, включително 2 561 смъртни случая от началото на епидемията през август 2024 г. Заразените са намалели в някои щати и са се увеличили в други.

На 6 август Световната здравна организация (СЗО) потвърди случаи на холера във всички 18 судански щати.