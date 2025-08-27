Датският външен министър привика най-висшия дипломат в посолството на САЩ в Копенхаген поради доклади, че американски граждани са провеждали операции за влияние в Гренландия, съобщи обществената телевизия DR в сряда, цитирайки министъра.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска Съединените щати да поемат контрол над богатия на минерали и стратегически разположен арктически остров поради съображения за национална и международна сигурност, и не изключва използването на сила за постигане на тази цел.
Датското правителство смята, че поне трима американски граждани, свързани с администрацията на Тръмп, са участвали в тайни операции за влияние на територията на Дания, съобщи DR, позовавайки се на неназовани източници.
Телевизията не посочи имената на въпросните лица.
„Всеки опит за намеса във вътрешните работи на кралството (Дания), разбира се е, неприемлив“, заяви външният министър Ларс Льоке Расмусен, цитиран от DR.
„В тази връзка поисках Министерството на външните работи да привика американския шарже д’афер за разговор“, добави министърът.
Мисията на САЩ в Копенхаген в момента се ръководи от шарже д’афер Марк Стро, според информация на уебсайта на посолството. Посолството не беше достъпно за коментар извън работното време.
Датското външно министерство също не отговори на запитване за коментар.