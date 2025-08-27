Датският външен министър привика най-висшия дипломат в посолството на САЩ в Копенхаген поради доклади, че американски граждани са провеждали операции за влияние в Гренландия, съобщи обществената телевизия DR в сряда, цитирайки министъра.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска Съединените щати да поемат контрол над богатия на минерали и стратегически разположен арктически остров поради съображения за национална и международна сигурност, и не изключва използването на сила за постигане на тази цел.

Датското правителство смята, че поне трима американски граждани, свързани с администрацията на Тръмп, са участвали в тайни операции за влияние на територията на Дания, съобщи DR, позовавайки се на неназовани източници.

Телевизията не посочи имената на въпросните лица.