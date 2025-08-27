Около 63% от французите искат парламентът на страната да бъде разпуснат и да се проведат нови избори, според проучване на френския Институт за обществено мнение (IFOP) за френския новинарски канал LCI, публикувано в сряда. Това се случва, докато премиерът Франсоа Байру се опитва да спаси своето правителство на малцинството.

Проучването е проведено онлайн на 26 август сред 1 000 души. Правителството на малцинството на Байру изглежда все по-застрашено от сваляне през следващия месец, след като трите основни опозиционни партии – както от крайната десница, така и от левицата – заявиха, че няма да го подкрепят при вота на доверие, който Байру обяви за 8 септември, във връзка с плановете му за мащабни бюджетни съкращения.

Байру свърза оцеляването на своето правителство с вота на доверие за пакет от бюджетни съкращения на стойност 44 милиарда евро, който включва премахване на два официални празника и замразяване на социалните разходи – мерки, които предизвикаха широко обществено недоволство.

Политическата несигурност тази седмица засегна френските акции и облигации.