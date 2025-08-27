Около 63% от французите искат парламентът на страната да бъде разпуснат и да се проведат нови избори, според проучване на френския Институт за обществено мнение (IFOP) за френския новинарски канал LCI, публикувано в сряда. Това се случва, докато премиерът Франсоа Байру се опитва да спаси своето правителство на малцинството.
Проучването е проведено онлайн на 26 август сред 1 000 души. Правителството на малцинството на Байру изглежда все по-застрашено от сваляне през следващия месец, след като трите основни опозиционни партии – както от крайната десница, така и от левицата – заявиха, че няма да го подкрепят при вота на доверие, който Байру обяви за 8 септември, във връзка с плановете му за мащабни бюджетни съкращения.
Байру свърза оцеляването на своето правителство с вота на доверие за пакет от бюджетни съкращения на стойност 44 милиарда евро, който включва премахване на два официални празника и замразяване на социалните разходи – мерки, които предизвикаха широко обществено недоволство.
Политическата несигурност тази седмица засегна френските акции и облигации.
Лидерът на социалистите в парламента Борис Вало заяви пред телевизия BFM, че Франция се нуждае от промяна на курса, което означава и смяна на премиера.
Всяко решение за разпускане на парламента трябва да бъде взето от президента Еманюел Макрон, а според проучването на IFOP 51% от анкетираните смятат, че Макрон няма да разпусне парламента.
Крайнодясната партия "Национален сбор", социалистите и зелените вече обявиха, че ще гласуват против Байру, оставяйки правителството му с малко шансове за оцеляване, когато депутатите дадат своя вот.
Алтернативата на Макрон, ако Байру загуби вота на доверие, би била да назначи ново правителство. И макар че повечето избиратели искат разпускането на парламента, малко над половината вярват, че президентът Еманюел Макрон ще избегне свикването на нови избори. Ако Байру загуби, се очаква Макрон да назначи нов премиер – третия от 2024 година насам.