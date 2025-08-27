Съединените щати започнаха да налагат наказателно мито от 50% върху всички стоки с индийски произход, засилвайки натиска върху азиатската държава заради нарастващите ѝ енергийни и отбранителни връзки с Русия. Президентът на САЩ предупреди Русия, че може да се изправи пред „икономическа война“, ако не постигне мир с Украйна.

От сряда индийският износ е подложен на значителни американски мита – едни от най-високите, налагани от Вашингтон. Този ход следва обявлението на президента Доналд Тръмп за допълнителни мита по-рано през август, което той обясни като отговор на увеличените покупки на руски петрол и отбранително оборудване от страна на Ню Делхи.

Според съобщение на американското Министерство за вътрешна сигурност, новите мита влизат в сила от сряда (12:01 ч. EDT или 9:31 ч. IST) и се прилагат за всички индийски стоки, внесени за потребление в САЩ или изтеглени от складове за продажба.

Уведомлението посочва, че изключения ще важат само за товари в транзит, които имат нужната сертификациям за хуманитарна помощ и за стоки, обхванати от програми за реципрочна търговия.

Уведомлението подчертава, че действието е в отговор на индиректната подкрепа на Индия за военната инвазия на Русия в Украйна.

„Правителството няма надежда за незабавно облекчение или забавяне на американските мита“, заяви служител от Министерството на търговията, пожелал анонимност, тъй като не е упълномощен да говори пред медиите.

Предупреждения от частния сектор

Индийският премиер Нарендра Моди обеща да не прави компромиси с интересите на земеделците, дори това да му струва скъпо. Моди също предприема действия за подобряване на отношенията с Китай, първото му посещение там от седем години насам е планирано за края на месеца.

Износителските групи оценяват, че увеличенията могат да засегнат близо 55% от 87-те милиарда долара износ на стоки на Индия за САЩ, като същевременно облагодетелстват конкуренти като Виетнам, Бангладеш и Китай.

„Американските клиенти вече спряха новите поръчки. С тези допълнителни мита износът може да намалее с 20-30% от септември нататък“, заяви Панкадж Чадха, президент на Съвета за насърчаване на инженерния износ.

Чадха добави, че правителството е обещало финансова подкрепа, включително увеличени субсидии за банкови заеми и подкрепа за диверсификация в случай на финансови загуби.

„Въпреки това износителите виждат ограничени възможности за диверсификация към други пазари или продажби на вътрешния пазар“, каза той.

Анализатори от частния сектор предупреждават, че устойчива 50-процентна митническа тарифа може да бъде тежест върху индийската икономика и корпоративните печалби. Това от своя страна ще доведе до най-стръмните спадове на печалбите в Азия – дори предложените вътрешни данъчни облекчения да смекчат удара частично.

Capital Economics заяви миналата седмица, че ако пълните американски мита влязат в сила, ударът върху икономическия растеж на Индия ще бъде 0,8 процентни пункта както тази, така и следващата година.

Финансиране на войната на Русия?

Тръмп и съюзниците му обвиниха Индия, че финансира войната на Русия в Украйна.

Новата тарифа може да повиши ставките върху някои индийски стоки до 50%, което потенциално би могло да спре вноса на САЩ от Индия на стойност близо 87 милиарда долара.

Наскоро търговският съветник на Белия дом Питър Наваро заяви, че покупките на руски суров петрол от Индия финансират войната на Москва в Украйна, добавяйки, че Ню Делхи „сега се угажда както на Русия, така и на Китай“.